Pierīgā lielākie satiksmes ierobežojumi ir Mārupē, kur autobraucējiem jārēķinās ar papildu braukšanas laiku, jo notiek Daugavas ielas (autoceļa P132) pārbūves darbi. Tur ieviesti ātruma ierobežojumi un divos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem.

Braucot no Rīgas uz Rēzekni vai otrādi, jārēķinās, ka uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne (A12) posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem ir remonts un četri pagaidu luksoforu posmi.

Braucot no Rīgas uz Daugavpili un otrādi, jārēķinās, ka ceļa remontdarbi notiek vairākos posmos uz Daugavpils šosejas (A6) un uz tilta pie Daugavpils: posmā no Klidziņas līdz Zemkopības institūtam Skrīveros ir viens ar luksoforu regulēts posms, posmā uz tilta pār Aivieksti, kur satiksme virzienā uz Daugavpili notiek pār tiltu, bet no Daugavpils puses tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem.