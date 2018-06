Savukārt, plānojot nedēļas nogales braucienus, jārēķinās, ka visā valsts autoceļu tīklā rit aktīva būvdarbu sezona un ir ieviesti satiksmes ierobežojumi. Ar pilnu būvdarbu karti var iepazīties LVC interneta mājaslapā "www.lvceli.lv".

Ilgstošā sausā laika dēļ uz grants autoceļiem arī turpina pastiprināti veidoties putekļi, tāpēc autovadītāji tiek aicināti ievērot atbilstošu distanci un braukšanas ātrumu, lai izvairītos no negadījumiem. Latvijā vairāk nekā puse no valsts autoceļiem ir ar grants segumu, no tiem lielākā daļa ir vietējās nozīmes ceļi.

Turpinās būvdarbi uz Rīgas apvedceļa (A4) Salaspils pusē posmā no Avotiem līdz pārvadam pār dzelzceļu pie Daugavpils šosejas (A6). Tur ir ievērojami satiksmes ierobežojumi, kuru dēļ satiksme ir stipri palēnināta. Gan tranzīta transportam, gan vietējiem iedzīvotājiem LVC iesaka izvēlēties apbraucamos ceļus. Remontdarbus uz Rīgas apvedceļa iespējams izbraukt nepilnā stundā.

Vieni no plašākajiem remontdarbiem valstī ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri (P32) no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir 16 luksoforu posmi, un to izbraukšana prasa pusotru stundu. Būvdarbi uz šī ceļa sākušies arī posmā no Augšlīgatnes līdz Nītaurei.

Līdzīga situācija ir arī uz reģionālā autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36), kur ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Balvu novada robežai prasīs pusotru stundu, jo ir septiņi luksoforu posmi un vēl trīs metru platuma ierobežojums no Rēzeknes līdz Audriņiem.

Arī ceļā no Rīgas uz Rēzekni vai otrādi posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem (A12) jārēķinās ar plašiem remontdarbiem un sešiem luksoforu posmiem, kuru izbraukšana prasa nepilnu stundu ceļā.

Ceļā no Rīgas uz Daugavpili un otrādi jārēķinās, ka ceļa remontdarbi notiek vairākās vietās. Rīgai tuvākie remontposmi ir no Ikšķiles līdz Ogrei, caurtekas remonts starp Lielvārdi un Kaibalu, no Dzelmēm līdz "Klidziņai", no "Klidziņas" līdz Zemkopības institūtam Skrīveros un no Stukmaņiem līdz Pļaviņām. Remontdarbi notiek arī uz tilta pār Aivieksti, un satiksme virzienā uz Daugavpili notiek pār tiltu, bet Rīgas virzienā tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem.

Uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Duntes līdz Svētciemam notiek seguma virskārtas atjaunošana un ir viens līdz divi luksoforu posmi, kuru šķērsošana var prasīt pusstundu.

Svētdien, 17. jūnijā, Madonas apkārtnē notiks kalnu velosipēdu sacensības, tāpēc tiks slēgta un ierobežota satiksme uz vairākiem vietējas nozīmes un pašvaldības autoceļiem, brīdina LVC.