Pierīgā lielākie satiksmes ierobežojumi ir Mārupē, kur autobraucējiem jārēķinās ar ilgāku braukšanas laiku, jo notiek Daugavas ielas (P132) pārbūve. Ieviesti ātruma ierobežojumi un vienā posmā satiksme tiek regulēta ar luksoforiem.

Atsākta autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) pārbūve posmos no Bašķiem līdz Preiļiem un no Steķiem līdz Atašienei. Šo divu būvdarbu posmu šķērsošanai jārēķinās ar papildu pusotru stundu, jo satiksme tiek regulēta ar luksoforiem 12 posmos, no kuriem pieci ir Atašienes pusē un septiņi no Bašķiem līdz Preiļiem. Tiem, kas dodas no Rīgas uz Aglonu un uz Rīgu no Aglonas LVC iesaka izmantot Daugavpils šoseju (A6), autoceļu Višķi–Nīcgale (P64) un Rēzeknes–Daugavpils ceļu (A13).

Pēc ziemas pārtraukuma atsākta arī autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) pārbūve no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz Gulbīti (71,50. kilometra līdz 80,43. kilometram). Tur satiksmi divos posmos regulē ar luksoforiem.

Šonedēļ remontdarbi sākti arī uz ceļa Jelgava–Tukums (P98). Tur pārbūve noris piecu kilometru garā posmā, sākot no Jelgavas Tukuma virzienā. Satiksmes organizācijai tur izveidoti divi luksoforu posmi un ieviesti ātruma ierobežojumi. Arī uz autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri (P32) posmā no Madlienas līdz Skrīveriem notiek ceļa remonts, tādēļ vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforiem.

Būvdarbu dēļ satiksmei slēgta Saldus iela Kuldīgā. Šo posmu iespējams apbraukt pa Kuldīgas ielu (P118) un autoceļu Tukums–Kuldīga (P121), informē LVC.

Savukārt autoceļa Jelgava–Iecava (P93) posmā no Jelgavas šosejas (A8) līdz pagriezienam uz Katrīnsilu (3,3. kilometrs līdz 8,9. kilometrs) ceļa remonta dēļ autovadītājiem jārēķinās ar ātruma ierobežojumiem. Arī autoceļa Ventspils–Grobiņa (P111) segas pārbūves darbu posmā no Labraga līdz Mežainei (43,2. kilometrs līdz 63 kilometrs) autovadītājiem jārēķinās ar ātruma ierobežojumiem.

Remonts turpinās arī uz trīs tiltiem. Pār Aivieksti uz Daugavpils šosejas (A6), kur satiksme no Daugavpils puses tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem, bet virzienā no Rīgas satiksme notiek pār tiltu. Savukārt sabiedriskā transporta satiksme pār tiltu tiek regulēta ar luksoforiem.

Remonta dēļ uz tilta pār Daugavu uz Daugavpils apvedceļa (A14) satiksme pār tiltu tiek organizēta ar luksoforiem. Arī uz tilta pār Abavu Rendā uz autoceļa Talsi–Stende–Kuldīga (P120) satiksme tiek organizēta ar luksoforiem.