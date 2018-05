Savukārt Valmierā sestdien velo un kino festivāla ''Kinopedālis'' velobrauciena laikā no pulksten 11 līdz 15 tiks ierobežota satiksme uz Valmieras šosejas (A3) Valmiermuižas apkaimē, kā arī dažās vietās uz reģionālajiem autoceļiem Valmiera–Matīši–Mazsalaca (P16), Valmiera–Smiltene (P18) un Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) un vairākiem vietējiem autoceļiem. Savukārt svētdien velobrauciens norisināsies Rubenes apkārtnē, tādēļ laikā no 15 līdz 16 tiks ierobežota satiksme uz Valmieras šosejas no Rubenes līdz Valmierai.

Tāpat, plānojot brīvdienu braucienus, jārēķinās, ka daudzviet jau sākušies ceļu remontdarbi un ir ieviesti satiksmes ierobežojumi.

Pierīgā lielākie satiksmes ierobežojumi ir Mārupē, kur autobraucējiem jārēķinās ar papildu braukšanas laiku, jo notiek Daugavas ielas (autoceļa P132) pārbūve. Tur ir ieviesti ātruma ierobežojumi, un divos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem. Savukārt, braucot no Rīgas uz Rēzekni vai otrādi, jārēķinās, ka uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne (A12) posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem ir remonts un četri pagaidu luksoforu posmi.

Braucot no Rīgas uz Daugavpili un otrādi, jārēķinās, ka ceļa remontdarbi notiek vairākos posmos uz Daugavpils šosejas (A6) un uz tilta pie Daugavpils: posmā no Klidziņas līdz Zemkopības institūtam Skrīveros ir viens ar luksoforu regulēts posms, bet posmā uz tilta pār Aivieksti satiksme virzienā uz Daugavpili notiek pār tiltu, bet no Daugavpils puses tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem.

Vieni no plašākajiem remontdarbiem noris uz autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) pa ceļam no Madlienas līdz Skrīveriem (47,20. kilometrs līdz 71,27. kilometrs), kur ir desmit luksoforu posmu un to izbraukšana prasa vairāk nekā stundu.

Arī uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā no Cēsīm līdz Ģūģeriem (2,14. kilometrs līdz 8,02. kilometrs) noris remonts un divos posmos satiksmi organizē ar luksoforiem. Šo posmu iespējams izbraukt 20 minūtēs.

Savukārt uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz Gulbīti (71,5. kilometrs līdz 80,43. kilometrs) ir seši luksoforu posmi, kuru izbraukšanai nepieciešamas 40 minūtes.

Ceļu remontdarbi noris arī Latgalē. Tur autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem (44,15. kilometrs līdz 57,54. kilometrs) ir astoņi luksoforu posmi. Posmu var izbraukt nepilnas stundas laikā. Tiem, kas dodas no Rīgas uz Aglonu un uz Rīgu no Aglonas, "Latvijas Valsts ceļi" iesaka izmantot Daugavpils šoseju (A6), autoceļu Višķi–Nīcgale (P64) un Rēzeknes–Daugavpils ceļu (A13).

Uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Steķiem līdz Atašienei (88. kilometrs līdz 99,53. kilometrs) ir pieci luksoforu posmi, un arī tos var izbraukt nedaudz ātrāk nekā stundā.

Savukārt autoceļa Kārsava–Ludza–Ezernieki (P49) posmā no Pušmucovas līdz Ludzai (16,79. kilometrs līdz 25,29. kilometram) satiksme trīs posmos tiek organizēta ar luksoforiem. Posmu var izbraukt pusstundā.

Kurzemē noris remonts autoceļa Ventspils–Grobiņa (P111) posmā no Labraga līdz Mežainei (43,2. kilometrs līdz 63. kilometrs). Būvdarbu laikā vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforiem, kas vakaros tiek noņemti.

Autoceļa Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) posmā no Ezeres līdz Liepiņām (0,06. kilometrs līdz 14. kilometrs) trijos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem. Posmu var izbraukt pusstundā.