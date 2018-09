Čakšas promocijas darba tēma ir "Asinsrites slimību riska faktoru mijiedarbību nozīme sabiedrības veselībā Latvijā".

Ministre laikrakstam pastāstīja, ka viņa nepretendējot uz valsts budžeta vietu un par studijām maksāšot pati. Gada maksa ir vairāk nekā 2000 eiro.

"Par to, kādi būs vēlēšanu rezultāti, pāragri spriest. Studijās paplašināšu savu domāšanas prizmu, un man šķiet, ka par to vajadzētu priecāties. Es neaizņemu nevienam budžeta vietu, neeju sava resora augstskolā," sacīja ministre, piebilstot, ka vēl pāragri spriest par oktobrī gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultātiem.

Čakšas promocijas darba vadītājs ir LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošais pētnieks medicīnas zinātņu doktors Vilnis Dzērve. Viņš "Latvijas Avīzei" pastāstīja, ka sabiedrības veselību studējošo doktorantu vidū gandrīz puse esot klīnikās strādājoši – gan ķirurgi, gan ģimenes ārsti, gan citi specālisti. Studiju ietvaros jāapmeklē arī lekcijas, bet mācībām jāatvēl līdz četrām pēcpusdienām mēnesī.

"Lai Latvijā sekmīgi aizstāvētu zinātņu doktora grādu, ir nepieciešamas starptautiskas publikācijas respektablos žurnālos. Mēs esam vienojušies, ka jābūt trim rakstiem, no kuriem vismaz vienam doktora grāda pretendents ir pirmais autors. Talantīgs cilvēks to var izdarīt. Darbs ir jāpabeidz godprātīgi! Man bija viena nepatīkama pieredze, kad kāda Rīgas domes speciāliste paralēli saviem tiešajiem pienākumiem izstrādāja promocijas darbu sabiedrības veselībā un izmantoja datubāzes, kas bija Rīgas pilsētas rīcībā. Tas darbs bija tik švaks, ka to noraidīja Latvijas Zinātņu akadēmijas kvalifikācijas komisija. Latvijā nevar tik vienkārši apvest ap stūri sistēmu un dabūt grādu, kā tas varbūt ir bijis kādreiz. Es ministrei novēlu, lai veicas!" teica LU Medicīnas promocijas padomes vadītājs profesors Valdis Pīrāgs

Vēstīts, ka Čakša veselības ministres amatu sāka pildīt pēc Gunta Belēviča (ZZS) demisijas.