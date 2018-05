Pierīgā lielākie satiksmes ierobežojumi ir Mārupē, kur autobraucējiem jārēķinās ar papildu braukšanas

laiku, jo notiek Daugavas ielas (autoceļš P132) pārbūves darbi. Tur ir ieviesti ātruma ierobežojumi un divos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne (A12), kur posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem ir pieci luksoforu posmi, tos var izbraukt 45 minūtēs. Remontdarbi notiek arī uz tilta pār Aivieksti uz Daugavpils šosejas (A6) un satiksme no Daugavpils puses tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem, virzienā no Rīgas satiksme notiek pār tiltu.

Šonedēļ tiks uzsākti seguma atjaunošanas darbi Daugavpils šosejas (A6) nepilnu trīs kilometru garā posmā no Klidziņas, Aizkraukles virzienā. Satiksme vienā posmā tiks regulēta ar luksoforiem.

Pilna būvdarbu karte ir pieejama VAS "Latvijas Valsts ceļi" mājas lapā.

Vidzemē lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā no Cēsīm līdz Ģūģeriem – divos posmos satiksmi organizē ar luksoforiem, tos var izbraukt 20 minūtēs, uz autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) posmā no Madlienas līdz pārvadam pār autoceļu Tīnūži–Koknese (P80), kur astoņos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforiem, tos var izbraukt 45 minūtēs, uz autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) posmā no ceļa Tīnūži–Koknese (P80) līdz Skrīveriem, kur piecos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforiem, tos var izbraukt pusstundā un uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz Gulbīti (71,5.-80,43. km), kur ir seši luksoforu posmi, tos var izbraukt 40 minūtēs.

Latgalē lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz autoceļa Rēzekne Ludza (A12) posmā Ludzas novadā, kur atsākti seguma pārbūves darbi. Tiks ieviesti divi ar luksoforiem regulējami posmi. Paredzamais remotposma šķērsošanas laiks ir aptuveni 20 minūtes, uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem ir astoņi luksoforu posmi, tos var izbraukt nepilnā stundā; tiem, kas dodas no Rīgas uz Aglonu un uz Rīgu no Aglonas LVC iesaka izmantot Daugavpils šoseju (A6), autoceļu Višķi–Nīcgale (P64) un Rēzeknes–Daugavpils ceļu (A13).

Ierobežojumi noteikti uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Steķiem līdz Atašienei, kur ir septiņi luksoforu posmi, tos var izbraukt nepilnā stundā, uz autoceļa Kārsava–Ludza–Ezernieki (P49) posmā no Pušmucovas līdz Ludzai, kur satiksme piecos posmos tiek organizēta ar luksoforiem, tos var izbraukt pusstundā un uz Daugavpils apvedceļa (A14) tilta pār Daugavu satiksme tiek organizēta ar luksoforiem.

Zemgalē tiek uzsākta Bauskas šosejas (A7) pārbūve Lietuvas pierobežā. Nepieciešamības gadījumā vienā posmā satiksme tiks organizēta ar luksoforiem vai satiksmes regulētājiem, autoceļa Jelgava–Tukums (P98) posmā, sākot no Jelgavas Tukuma virzienā (0,00.-24. km) ir trīs luksoforu posmi, tos var izbraukt 35 minūtēs, uz autoceļa Jelgava–Iecava (P93) posmā no Jelgavas šosejas (A8) līdz pagriezienam uz Katrīnsilu ir divi luksoforu posmi, un tos var izbraukt 20 minūtēs.

Kurzemē būvdarbu dēļ satiksmei slēgta Saldus iela Kuldīgā; to ir iespējams apbraukt pa Kuldīgas ielu (P118) un autoceļu Tukums–Kuldīga (P121), autoceļa Ventspils–Grobiņa (P111) posmā no Labraga līdz Mežainei, aktīvo būvdarbu laikā līdz četriem posmiem satiksmi regulē ar luksoforiem, uz autoceļa Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) posmā no Ezeres līdz Liepiņām trijos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, tos var izbraukt pusstundā.

Braukšanas apstākļi uz grants ceļiem joprojām daudzviet ir apgrūtināti pavasara šķīdoņa dēļ, 523 grants autoceļu posmos ir ieviesti transporta masas ierobežojumi, atgādina LVC.