Izsaukumu uz dārza māju VUGD saņēma pulksten 17.25. Pirms glābēju ierašanās no 12 kvadrātmetru platībā degošās mājās paša spēkiem paguva evakuēties viens cilvēks, kuru ugunsdzēsēji nodeva mediķu aprūpē.

Ugunsgrēka dzēšanā cieta arī viens no glābējiem, kurš pēc īsas mediķu veiktas apskates atgriezās pie savu pienākumu pildīšanas. Pulksten 18.25 VUGD ugunsgrēku likvidēja.

Platības ziņā lielākais ugunsgrēks ceturtdien izcēlās Kocēnu novada Dikļu pagastā, kur dega meža jaunaudze un mežs vairāk nekā divu hektāru platībā. Izsaukumu uz notikuma vietu dienests saņēma pulksten 17.15, bet dzēšanu pabeidza vien pulksten 23.16, kad darbu pārņēma Valsts meža dienests.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, siena kaudze, koks, sausā zāle, meža zemsedze, zāles kaudze, elektrības balsts, motors, divas vieglās automašīnas un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

VUGD palīdzību ceturtdien saņēma arī divi putni un divi kaķi. Rīgā kaķis neprata nokāpt no koka Dubulta ielā, Bruņinieku ielā putns nespēja izkļūt no ēkas, bet Brīvības ielā kāds putns bija pamanījies iestrēgt ventilācijas šahtā. Savukārt Valmierā no kādas Limbažu ielā esošas mājas jumta kārbas atsvabināts tur iestrēdzis kaķis.

Aizvadītajā diennaktī laika posmā no 12. jūlija pulksten 6.30 līdz 13. jūlija pulksten 6.30 VUGD saņēma 55 izsaukumus – 20 uz ugunsgrēku dzēšanu un 23 uz glābšanas darbiem, bet 12 no izsaukumiem bija maldinājumi.