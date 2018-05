Kopumā 864 grants autoceļu posmos ieviesti transporta masas ierobežojumi. Savukārt pilna būvdarbu karte pieejama "Latvijas Valsts ceļi" mājas lapā.

Pierīgā lielākie satiksmes ierobežojumi ir Mārupē, kur autobraucējiem jārēķinās ar papildu braukšanas laiku, jo notiek Daugavas ielas pārbūves darbi. Tur ieviesti ātruma ierobežojumi un divos posmos satiksmi regulē luksofori.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne, kur posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem ir četri luksoforu posmi. Tos var izbraukt 45 minūtēs. Remontdarbi notiek arī uz tilta pār Aivieksti uz Daugavpils šosejas. Satiksme no Daugavpils puses tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem, virzienā no Rīgas satiksme notiek pār tiltu.