Pēc divpadsmit gadu dīkstāves atjaunojusies iecere apbūvēt gruntsgabalu Rīgas centrā, Brīvības un Dzirnavu ielas stūrī, kur patlaban atrodas autostāvvieta. Apbūves gabals kļuva "slavens" pēc tam, kad 2006. gadā, sākot daudzstāvu mājas būvniecību, tajā tika atklāta viduslaiku kapsēta, un arheologu vidū pat izplatījās "leģenda" par vilkaci.

Arheoloģiskajos izrakumos toreiz tika atrastas vairāk nekā 4000 cilvēku mirstīgās atliekas, savukārt uzņēmums, kas bija plānojis zemes gabalu apbūvēt, krīzes laikā bankrotēja un nams netika uzcelts.

Zemes gabalā Brīvības ielā 44 patlaban atrodas autostāvvieta, šajā gruntsgabalā ir atļauta perimetrālā apbūve – tajā esošā ēka ir jābūvē, lai tā piekļautos blakus ēku ugunsmūriem un veidotu noslēgtu kvartālu, portālu "Delfi" informēja Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns. Līdz šīm būvvaldē nav iesniegta kāda konkrēta jauna būvniecības iecere, tomēr šajā īpašumā vēl ir spēkā iepriekšējā būvatļauja, kas te paredz sešstāvu ēkas būvniecību. Saskaņā ar šo būvatļauju, nams ir jānodod ekspluatācijā līdz 2021. gada 17. oktobrim.

Kā liecina Zemesgrāmatas dati, patlaban gruntsgabals pieder uzņēmumam "Hansa Holiday", kas 2015. gadā to par 2 568 059 eiro iegādājās no uzņēmuma "SORANUS". "Hansa Holiday" simtprocentīgi pieder Krievijas pilsonim Igoram Klimenko, kurš no 2009. gada līdz 2012. gadam bijis padomes priekšsēdētāja vietnieks akciju sabiedrībā "Somdaris", liecina "Lursoft" dati.

Cer uzcelt pagaidu būvi

"Hansa Holiday" pārstāve Anita Gaile portālam "Delfi" apliecināja, ka uzņēmums plāno apbūvēt šo gruntsgabalu, taču šobrīd vēl tiek meklēts labākais variants. "Mums vēl ir spēkā iepriekš izsniegtā būvatļauja sešstāvu namam, tomēr šī projekta realizācija prasīs vismaz 12 miljonus eiro, kuru mums šobrīd nav. Tāpat patlaban nav skaidrs, cik būtu rentabli Rīgā uzbūvēt kārtējo biroja ēku," uzsvēra Gaile.

Iepriekš uzņēmums "Arts Plaza", kura projektam izsniegtā būvatļauja vēl ir derīga, bija plānojis Brīvības ielā 44 celt daudzfunkcionālu sešstāvu ēku, kurai tika iecerēti arī trīs pagrabstāvi. Ēkā pirmajā un otrajā stāvā bija paredzētas telpas veikaliem, no trešā līdz sestajam stāvam – birojiem, bet septītajā un astotajā stāvā – dzīvokļiem. Arī pagraba pirmajā stāvā bija paredzēts iekārtot veikalus, otrais stāvs tiktu izmantots kā preču noliktava, bet trešajā pagrabstāvā bija plānota autostāvvieta 98 mašīnām.

SIA "Hansa Holiday" kopā ar zemesgabala pirkumu ir "mantojusi" arī šo projektu, kuru gan bija apsvērusi nedaudz vienkāršot, piemēram, paredzot tikai vienu pagrabstāvu. Tomēr pastāv liela iespējamība, ka šis projekts netiks realizēts. "Protams, mēs tur neatstāsim stāvvietu. Īpašniekiem nav izdevīgi tādu vietu Rīgas centrā turēt tukšu. Mēs šobrīd meklējam iespēju realizēt kādu nelielu projektu, iespējams, pagaidu būvi," "Delfi" stāsta Gaile.

Uzņēmums ir iecerējis Brīvības ielā 44 uzbūvēt divstāvu kafejnīcu, kas varētu tikt projektēta kā īslaicīgas lietošanas būve. "Mēs šobrīd mēģinām atrast kādu arhitektu, kurš mums ieteiktu, ko tur vislabāk varētu uzbūvēt, kā arī cenšamies saprast, ko pēc mūsu likumdošanas nozīmē termins "īslaicīgas lietošanas būve". Tā kā šis ir Rīgas vēsturiskais centrs, kur ir daudz ierobežojumu, arī arhitektam ir jābūt drosmīgam iet uz būvvaldi un aizstāvēt savu projektu. Kad mums jau būs iecerētās ēkas ideja un skices, pret kurām neiebildīs būvvalde, tad jau dosim arhitektam uzdevumu zīmēt konkrētu projektu," uzņēmuma "Hansa Holiday" plānus atklāj Gaile.

Šāda pagaidu būve drīkst stāvēt desmit gadus, un pēc tam, ņemot vērā ekonomisko situāciju, "Hansa Holiday" lems, ko tālāk darīt ar šo zemes īpašumu. Lēmums par pagaidu būves celtniecību varētu tikt pieņemts līdz šī gada beigām

Vēl būs darbs arheologiem

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne sarunā ar portālu "Delfi" uzsvēra, ka nākamajiem būvniekiem Brīvības ielas gruntsgabalā būs jāveic arheoloģiska izpēte. "2006. gadā tika izpētīta tikai daļu bijušo kapu teritorijas. Ekonomiskā krīze darbus apturēja, arheologi visu nepaguva izdarīt. Nepētītajās gruntsgabala daļās noteikti vēl ir apbedījumi," norādīja Zirne.

Līdz šim neviena jauna būvniecības iecere Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē (NKMP) nav iesniegta, tomēr pērn zemes īpašnieki telefoniski interesējušies, vai gruntsgabalā var novietot pagaidu kafejnīcu. NKMP norādījusi, ka pat pagaidu kafejnīcai ir vajadzīgas komunikācijas, ūdensvads, kanalizācija, un, ja tiek veikti rakšanas darbi nepētītajā kapu daļā, tik un tā nepieciešama arheoloģiskā izpēte.

"Teorētiski, ja pagaidu būvei rakšanas darbi paredzēti jau arheologu izpētītajā daļā, tad otrreiz arheoloģijas darbi tur nebūs jāveic. Bet es nevaru to prognozēt, kamēr neesmu redzējusi būvniecības ieceri un dokumentāciju," piebilda Zirne.

Kapi cilvēkiem bez dzimtenes

Kā liecina uzņēmuma SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" arheoloģiskās izpētes darbu pārskats, arheoloģiskajos izrakumos, kas gruntsgabalā Brīvības ielā 44 veikti 2006. gadā, atrasti 709 apbedījumi, kuros atradušās 718 cilvēku mirstīgās atliekas. Savukārt vairākās tā saucamajās "kaulu bedrēs" uzieti vairāki tūkstošu cilvēki kauli. Pēc kaulu izpētes secināts, ka izrakumos kopumā atrastas vismaz 4463 cilvēku mirstīgās atliekas.

2006. gadā pirms būvniecības darbiem arheologi teritoriju pārbaudīja, jo saskaņā ar arhīvu datiem šajā vietā līdz 18. gadsimtam atradušies Sv. Ģertrūdes baznīcas kapi. Pirmā baznīca šajā vietā uzcelta 15. gadsimta sākumā, tā atradusies aptuveni tagadējā kinoteātra "Splendid Palace" vietā. Baznīca vairākas reizes karos nopostīta un atjaunota, līdz 1869. gadā tika uzbūvētā tagadējā Sv. Ģertrūdes baznīca Baznīcas un Ģertrūdes ielas krustojumā.

Vēsturnieks un arhitekts Heincs Pīrangs 1932. gadā izdotajā grāmatā "Rīga kā Latvijas galvaspilsēta" norāda, ka bijušās Sv. Ģertrūdes baznīcas tuvumā, tagadējā Dzirnavu un Brīvības ielu krustojumā 1571. gadā, kad Rīgā bija izcēlies bads, un 1602. gadā, kad Rīgā plosījās mēris, kapsētā tika apbedīti aptuveni 13 tūkstoši cilvēku.

Pīrangs uzsver, ka katoļi Svēto Ģertrūdi uzskatīja par ceļotāju un klejotāju patronesi, un viņai veltītās baznīcas parasti atradās ārpus pilsētas vārtiem, galvenajos satiksmes ceļos. "Tā tas bija arī pie mums Rīgā. Brīvības iela kopš visvecākiem laikiem bijis galvenais satiksmes ceļš. Vecos Ģertrūdes kapos, kuru pēdējās atliekas izpostīja Napoleona karagājiens 1812. gadā, vienmēr tikuši apglabāti arī tie, kam nebija dzimtenes," raksta vēsturnieks.

Cilvēku mirstīgās atliekas šajā teritorijā atrastas arī pirms 2006. gada izrakumiem. Kā liecina SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" arheoloģiskās izpētes darbu pārskats, cilvēku kauli atrasti 1928. gadā, kad tika celts nams Brīvības ielā 40. Šajā pašā namā, veicot pagraba izbūves darbus, vairāki nepostīti apbedījumi tika atrasti arī 1998. gadā. Kauli atrasti arī izbūvējot restorāna "Sams" virtuvi turpat nama Brīvības ielā 40 pagalmā, kā arī padziļinot pagrabu restorānam "Red Fred" (šobrīd tur atrodas restorāns "Armenia") Dzirnavu ielā 62. Šie visi atradumi liecina, ka Sv. Ģertrūdes baznīcas kapi bijuši krietni plašāki, nekā tikai laukums Brīvības ielā 44.

Astoņas kārtas un kaulu bedres

2006. gadā veiktā arheologi izpēte atklāja, ka apbedījumi gruntsgabalā Brīvības ielā 44 dažviet veikti septiņās, astoņās kārtās. Neskaitot atrastos 709 apbedījumus, arheologi atrada arī piecas tā saucamās "kaulu bedres", kurās, iespējams, veicot jaunus apbedījumus, samesti vecākos apbedījumos atrasto cilvēku kauli. Šajās kaulu bedrēs, kā liecina antropologu izpēte, bija aptuveni 4000 cilvēku kauli.

Pirmā apbedījumu kārtā, kas pētīta 2006. gada izrakumos, cilvēki guldīti aptuveni divu metru dziļumā. Arheologi uzskata, ka apbedījumi veikti 17. gadsimtā, un vairāki no apbedītajiem, spriežot pēc kaulu traumām, bijuši karavīri. Otrais apbedījumu slānis atrasts aptuveni trīs metru dziļumā. Tajā atrastas daudz mazu bērnu mirstīgās atliekas, šie apbedījumi datējami ar 16. gadsimta vidu – 17. gadsimta vidu, liecina SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" atskaite.

Trešajā apbedījumu slānī atrasti 152 kapi, kas datēti ar 16. gadsimta beigām – 17. gadsimta sākumu. Savukārt ceturtajā slānī atrasti 55 apbedījumi, kas varētu būt 15.-16. gadsimta kādas sērgas upuri. Mirušie cilvēki glabāti kopā un dažādās neordinārās pozās, piemēram sēdus. Turklāt uz mirušo kauliem atrastas kaļķa paliekas – šādā veidā viduslaikos tika apglabāti mēra upuri.

Kopumā arheologi secina, ka šī vieta kā kapi izmantoti jau no 15. gadsimta, te veikti apbedījumi līdz pat 18. gadsimta sākumam, un arheologi to definē kā "parastu viduslaiku kapsētu". "Tur noteikti vēl kāds 1000 cilvēku mirstīgo atlieku slānis apakšā ir," portālam "Delfi" norāda arheologs un SIA "Archeo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lūsēns, kurš 2006. gadā vadīja izrakumus Brīvības ielā 44.

"Cilvēki tur bija apglabāti vairākos līmeņos, vismaz četrās kārtās diezgan blīvi. Šī kapsēta ilgstoši pastāvēja, gandrīz 400 gadus," norāda Lūsēns, piebilstot, ka šie kapi nekur nepazudīs, un agri vai vēlu, ja kāds saņemsies tur kaut ko būvēt, tik un tā būs jāveic arheoloģiskā izpēte.

"Vilkacis" – dāņu dogs

2006. gada izrakumos tika izpētīta mazāk nekā puse no zemesgabala Brīvības ielā 44. Toreiz tika atrasts salīdzinoši maz senlietu, kas norāda, ka kapos guldīti lielākoties nabadzīgi cilvēki. No visiem kapiem tikai 115 apbedījumos tika atrastas mirušajam līdzi dotas mantas – monētas, rotaslietas, apģērbi, darba rīki.

Izrakumu laikā arī radusies leģenda par "vilkaci", kas gan beigās izrādījies pašu arheologu sacerēts joks. Proti, vienā no apbedījumiem trešajā apbedījumu slānī atrasts vīrietis bez galvas, savukārt blakus liela suņa skelets. "Tā bija tāda izrakumu dalībnieku muldēšanās. Jā, bija cilvēka skelets, kam, visticamāk, vēlāko apbedījumu rakšanas rezultātā ir pazudusi galva. Savukārt blakus tika atrasts suņa apbedījums, kas, kā mēs noteicām, bija dāņu dogs. Es pieļauju, ka suns tur tika apglabāts krietni vēlāk, iespējams, 20. gadsimta sākumā. Toreiz tur vairs nebija kapi, bet gan dzīvojamās mājās, un kāds iedzīvotājs būs vienkārši savā pagalmā apbedījis mirušo suni," atzīst arheologs Lūsēns.