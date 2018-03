Gatavojoties šā gada skolēnu valsts pārbaudes darbiem, no kuriem pirmais svešvalodās 12. klasēm gaidāms jau pēc nedēļas, tapuši jauni drošības pasākumi pret iespējamu eksāmenu "nopludināšanu", pirmdien vēstīja LNT rīta ziņu raidījums "900 sekundes".

"Šogad esam stipri pastiprinājuši drošību vairākos aspektos. Tiem darbiem, kurus lejuplādē noteiktā laikā pirms eksāmena sākuma, esam samazinājuši šo lejupielādes laiku," atklāj Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks. Laika limits noteikts arī domrakstu tematiem. Tos skolotāji atklās eksāmena laikā tikai pirms attiecīgās pārbaudes daļas sākuma. Turklāt, lai noplūdes gadījumā vieglāk varētu identificēt vaininieku, katras skolas eksāmenu eksemplāriem tiks piešķirtas identifikācijas zīmes. "Neteikšu, kas tieši, bet mēs spēsim identificēt attiecīgās skolas darbu," brīdina Catlaks.

Tikmēr pašas skolas norāda, ka noplūdes var notikt ne tikai no skolas un tās administrācijas, bet arī no citiem iesaistītajiem posmiem. "Eksāmens no brīža, kad to sastāda, līdz brīdim, kad ir skolā, mēro diezgan garu ceļu. Līdz ar to noteikti ir vērts izvērtēt katru iesaistīto posmu," saka Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktore Gundega Muceniece.

Gan skolās, gan ministrijā atzīst, ka gatavošanās eksāmeniem ir arī attieksmes jautājums. Ja tas tiek uztverts kā mācību process, tad problēmām nevajadzētu būt. To atzīst arī satiktie 12. klašu skolēni. "Tas nav pareizi, ka noplūst atbildes, un dažiem ir priekšrocība pār citiem," saka Rūdolfs. Līdzīga nostāja ir arī Beātei: "Tas būtu izdevīgi skolēniem, bet tāpat uzdevumi tiek nomainīti un atbildes neko nesniedz. Es nedomāju, ka tas sniegtu man kaut kādas iespējas. Protams, ka visi skolēni to gribētu darīt, bet, manuprāt, svarīgi ir parādīt savas īstās zināšanas eksāmenā."

Valsts izglītības satura centrs norāda, ka viens no risinājumiem cīņā pret eksāmenu "nopludināšanu" varētu būt to digitalizācija un kārtošana tiešsaistē, taču to būtu iespējams ieviest tikai pēc vairākiem gadiem. Šajā mācību gadā pirmais eksāmens notiks jau 13. martā.