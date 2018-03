Ziņots, ka sociālā tīkla "Facebook" vadība ir apturējusi datu analīzes firmas "Cambridge Analytica" kontu pēc ziņām, ka šī firma, kuru bija nolīgusi Donalda Trampa prezidenta vēlēšanu kampaņa, ir izmantojusi miljoniem ASV vēlētāju "Facebook" profilu informāciju bez viņu atļaujas.

"ES ir jāreaģē uz "Facebook" datu skandālu un jāstrādā pie stingra Eiropas regulējuma, lai ar sociālo tīklu palīdzību nevarētu manipulēt ar cilvēkiem. Atbilstošs regulējums nepieciešams arī jautājumā par sociālajos tīklos īstenotajām politiskajām kampaņām, kas kļūst aizvien populārākas," uzsvēra ministrs.

Tāpat otrdien Eiropas Parlamenta (EP) prezidents Antonio Tajani paziņoja, ka EP ir oficiāli uzaicinājis "Facebook" īpašnieku Marku Cukerbergu uz Strasbūru, lai tas EP deputātiem sniegtu pārliecinošu skaidrojumu par to, ka ES pilsoņu dati ir aizsargāti.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.— Antonio Tajani (@EP_President) March 20, 2018

If true, manipulating our personal data is unacceptable and a threat to democracy. We are waiting for Facebook representatives to testify on transparency and the respect of EU rules on data protection in @EP_Justice pic.twitter.com/WWjNaDWkQS

— Antonio Tajani (@EP_President) March 20, 2018