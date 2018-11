Foto: Jūrmalā paceļ valsts simtgadei veltītu Latvijas karogu 35 metru augstumā

Svētdien, Lāčplēša dienā, Jūrmalas pilsētā pirms Lielupes tilta, godinot valsts simtgadi, pacelts lielformāta valsts karogs. 11. novembris ir arī Jūrmalas pilsētas dibināšanas diena, un pilsēta šodien atzīmē 59. gadadienu. Jaunais, 35 metrus augstais karoga masts uzstādīts Priedainē, iebraucot Jūrmalā no Rīgas puses, – autoceļa kreisajā pusē pirms Lielupes tilta.

Karogam pirms pacelšanas svētību deva Dubultu un Bulduru evanģēliski luterisko draudžu mācītājs Arnis Bušs, Jūrmalas katoļu draudžu priesteris Juris Jalinskis un Svētā Kņaza Vladimira Dubultu pareizticīgās baznīcas virspriesteris Vladimirs Rjatseps. Karoga pacelšanu krāšņoja Jūrmalas jauniešu tautas deju kolektīva "Zālīte" dejotāji.

Ne tikai svētkos, bet arī ikdienā mastā plīvos 32 kvadrātmetrus liels valsts karogs, vairojot patriotismu un lepnumu par Latviju.

Vietas izvēle ir saistīta ar Rīgas jūrmalas atbrīvošanas cīņām, kas šajā apkārtnē norisinājušās 1919. gadā no 8. līdz 14. novembrim. Tāpat bija būtiski, lai karogs būtu pamanāms no lielāka attāluma un no dažādiem skatpunktiem. Izbūvētais masts ar Latvijas valsts karogu ir ne tikai dāvinājums Latvijas simtgadei, bet arī mantojums, ko nodot nākamajām paaudzēm. Jūrmala līdz ar citām pilsētām pievienojas iniciatīvai "Latvijas karogs". Iniciatīvas iecere ir līdz Latvijas valsts simtgades svinību izskaņai 2021. gadā valstij simboliskās, labi pārredzamās un nozīmīgās vietās Rīgā un Latvijas novadu reģionu centros izvietot monumentālus Latvijas karogus.