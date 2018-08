Trešdien pulksten 11.43 Valsts meža dienests piesaistīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) palīdzību ugunsgrēka dzēšanā.

Kā portāls "Delfi" uzzināja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS), bruņoto spēku helikopters Mi-17 šobrīd sniedz atbalstu ugunsgrēka dzēšanā Mazsalacas novada Ramatas pagastā, kur lielā platībā deg purvs.

Patlaban deg tikai purvs, mežs nav skarts. Trešdien pievakarē, ņemot vērā straujo uguns izplatību, ugunsgrēka dzēšanas darbos iesaistīti 50 VUGD darbinieki un 13 speciālās ugunsdzēsības automašīnas. Ugunsgrēka dzēšanas darbos iesaistīti arī brīvprātīgie ugunsdzēsēji no apkārtējiem novadiem

Šobrīd ugunsgrēka izplatība nav ierobežota un notikuma vietā ir izveidojies arī stiprs piedūmojums.

Ņemot vērā to, ka šajā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā ir apgrūtinātas piekļuves iespējas, atbilstoši noslēgtajam starpvaldību sadarbības līgumam, VUGD ir pieprasījis starptautisko palīdzību no Igaunijas glābšanas dienesta. Šobrīd no kaimiņvalsts kolēģiem lūgta palīdzība, iesaistot trīs kvadraciklus un vienu visurgājēju ar personālu, norāda VUGD.

Valsts meža dienestā atklāj, ka, uzreiz pēc izsaukuma saņemšanas, steidzami uzsākti dzēšanas darbi, lai ierobežotu ugunsgrēka teritoriju.

Sarežģītās piekļuves un situācijas dēļ pirmajās stundās gan neizdevās ugunsgrēku likvidēt.

Valsts meža dienestā skaidro, ka piekļuvi ugunsgrēka vietai un arī dzēšanas darbus apgrūtina akači, kas ir purva teritorijā.

Vistuvākais ceļš, no kura var sasniegt ugunsgrēka vietu, ir divu kilometru attālumā.