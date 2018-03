Pēc nepilniem diviem mēnešiem – 25. maijā – visā Eiropas Savienībā (ES) spēkā stāsies Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kas paredz stingrākus noteikumus personas datu aizsardzībai. Šobrīd Datu valsts inspekcijā (DVI) 336 personas ieguvušas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju, un tas esot pietiekami, lai pēc regulas ieviešanas neveidotos "pudeles kakla" situācija, preses konferencē otrdien pastāstīja DVI direktore Daiga Avdejanova.

Pērn Latvijā bija reģistrēti 220 personas datu aizsardzības speciālistu, tātad, līdz ar jauno noteikumu tuvošanos, šajā profesijā sertificēto speciālistu skaits ievērojami palielinājies.

Personas datu aizsardzības speciālistu visiem uzņēmumiem un institūcijām piesaistīt gan nevajag. Saskaņā ar regulu obligāti šādam speciālistam jābūt valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī uzņēmumos, kas veic sistemātisku datu subjekta novērošanu plašā mērogā, apstrādā sensitīvu informāciju, datus par sodāmībām un pārkāpumiem, kā arī tiem, kuri apstrādā lielu datu daudzumu. Kā informatīvajā bukletā skaidro Eiropas Komisija (EK), viss ir atkarīgs no apkopoto datu veida, daudzuma, no tā, vai datu apstrāde ir uzņēmuma galvenā nodarbošanās un vai to dara lielā mērogā.

Nedz DVI, nedz Tieslietu ministrijas (TM) rīcībā gan nav informācijas par to, cik daudz uzņēmumiem šādus ekspertus vajadzētu piesaistīt. Tāpat pagaidām vēl nav zināms, cik daudz ir valsts un pašvaldību institūciju un uzņēmumu, kuriem turpmāk būs jānodarbina datu aizsardzības speciālists. Tas tagad tiekot apzināts.

TM gan mierina, ka ne vienmēr darbam būs jāpiesaista kāds eksperts no ārpuses, jo gadījumos, piemēram, kad uzņēmums veic vien nelielu datu apstrādi, šī amata pienākumus varēs veikt kāds no kompānijas iekšienes, ja tas netraucēs un nebūs pretrunā ar amata pienākumiem.

Jau ziņots, ka regula paredz vienotus nosacījumus personas datu aizsardzībai visā ES. Tie attiecināmi uz datu apstrādi, uzturēšanu, nodošanu citiem uzņēmumiem un arhivēšanu. Ar to tiks nodrošināta vienas pieturas aģentūra uzņēmējiem – kompānijām būs jāsadarbojas tikai ar vienu datu aizsardzības uzraudzības iestādi, lai nodrošinātu vienkāršāku un lētāku uzņēmējdarbību ES.

Sodi par nopietniem pārkāpumiem paredzēti bargi, līdz pat 4% no uzņēmuma vai uzņēmumu grupas, kurā tas iekļauts, apgrozījuma vai 20 miljoniem eiro. Regula attiecas uz pilnīgi visiem komersantiem, arī ārpus ES firmām, kuras ievāc un apstrādā ES pilsoņu datus.

Šobrīd datu aizsardzību regulē "Fizisko personu datu aizsardzības likums" un ES regula, kas pieņemta 1995. gadā.