Kā iepriekš informēja skulptūras tēlnieku ģimenes pārstāve Ilva Erta, tēlnieka Jāņa Bārdas veidotā bronzas skulptūra "Bruņurupucis" tika atklāta Majoru pludmalē ar skaistiem Jūrmalas pilsētas svētkiem 1995. gada 8. jūlijā. Tā ir ir 1,60 metru augsta un tās svars ir 1,5 tonnas.

Šis darbs kļuvis par neoficiālo Jūrmalas simbolu, taču Jūrmalas pilsētas dome vēl joprojām nav norēķinājusies ar autoru par monumentālo darbu, norāda Erta.

Kā atzīst biedrības "Es redzu" valdes priekšsēdētāja un skulptūras "Bruņurupucis" īpašnieka pārstāve Aivija Bārda, "Bruņurupuča" autors tēlnieks Jānis Bārda pametis Latviju 2003. gada janvārī, jo "bija zaudējis visu". Viņš Jūrmalā ieradies 1991. gadā, lai veidotu Skulptūru dārzu, taču šajos gados Jūrmalas dome esot atņēmusi tēlnieka iekoptās vietas parka izveidei Meža prospektā 73, Rembates ielā 2, kur mākslinieks bija ieguldījis savus privātos līdzekļus. Kopš 2003. gada Jānis Bārda dzīvo un strādā Anglijā.

"Arī par skulptūru "Bruņurupucis", kas šajos gados bija kļuvusi Jūrmalas neoficiālo simbolu, pilsētas dome negrasījās norēķināties, toties enerģiski tiek tirgoti bezgaumīgi suvenīri ar skulptūras veidolu, nekaunīgi pārkāpjot autortiesības," par Bārdas teikto informē Erta.

"Nav redzēts neviens pierādījums, ka Jūrmalas pašvaldība, no vienas puses, būtu maksājusi un Jānis Bārda, no otras puses, būtu saņēmis naudu uz pirkuma vai kāda cita līguma pamata. Līdz ar to nav nekāda likumīgā pamata aizliegt Aivijai Bārdai realizēt savas laulības līgumā noteiktās tiesības brīvi rīkoties ar sava laulātā Jāņa Bārdas īpašumu," atzinis Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācijas valdes priekšsēdētājs Vilors Eihmanis, informē Erta.

Kā paziņojumā medijiem norāda Erta, Jūrmalas pašvaldības galvenā grāmatvede domes piešķirto naudu par skulptūras uzstādīšanu pārskaitījusi domes galvenajam māksliniekam Egīlam Kukam, lai viņš izpildītu saistības ar tēlnieku, taču Kuks naudu "ielika uz tolaik lielajiem procentiem "Top bankā"". Banka bankrotējusi un nauda palikusi tajā.

Kuks vēl nesen esot apstiprinājis, ka toreiz kā Jūrmalas pašvaldības amatpersona uzrakstīja parādzīmi Jūrmalas pilsētas domei. Tālāk situācija nav tikusi risināta, paziņojumā norāda Erta.

Savukārt Jūrmalas domes pārstāvji aģentūrai LETA pauduši, ka "Aivija Bārda nav ne skulptūras autors, ne īpašnieks" un plānotā rīcība pašvaldības ieskatā ir prettiesiska un "aicina potenciālos skulptūras pircējus neiesaistīties šajā afērā".