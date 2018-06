Muceniekos nesen uzbūvētais aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs pašlaik ir tukšs – tajā nav neviena aizturēta ārzemnieka, ceturtdien vēsta laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze".

Laikraksts atzīmē, ka tie ārzemnieki, kuri Latvijā lūdz patvērumu, nonāk patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, kas Muceniekos atrodas jau daudzus gadus. Turpretim jaunuzceltajā ēkā otrpus ielai būtu jānonāk tikai tiem nelegālajiem robežšķērsotājiem, kuri patvērumu nav lūguši.

Kā vēsta laikraksts, pašlaik gan neviena cietumnieka Muceniekos nav. Robežsardzei pietiek vietas otrajā aizturēšanas centrā – Daugavpilī, kas arī tuvāk Krievijas un Baltkrievijas robežai.

Kā laikrakstam skaidrots Valsts robežsardzē, izraidāmie ārzemnieki tiek pārņemti no Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvības atņemšanas iestādēm pēc tam, kad viņi izcietuši sodu par tīšu nelikumīgu robežas šķērsošanu, vai arī drīz pēc aizturēšanas un noteikto procedūru pabeigšanas.

Kopš gada sākuma par zaļās robežas nelikumīgu šķērsošanu ir aizturēti 45 trešo valstu pilsoņi, no viņiem 43 ir Vjetnamas pilsoņi. Savukārt no Latvijas izraidīti 66 ārzemnieki, un arī no viņiem lielākā daļa ir vjetnamieši – 50 personu.

Laikraksts atzīmē, ka arī Patvēruma meklētāju centrā ieguldīti prāvi līdzekļi, paplašinot tā ietilpību līdz 400 vietām, bet pašlaik Muceniekos atrodas 49 patvēruma meklētāji. Un no viņiem tikai daži Eiropas Savienības pārmitināšanas programmas ietvaros – septiņi afrikāņi. Pārējie ieceļojuši un patvērumu pieprasījuši paši uz savu galvu – no Tadžikistānas, Krievijas, Azerbaidžānas, Sudānas, Kirgizstānas, Afganistānas, Sīrijas.

Laikraksts atgādina, ka 2015. gadā Latvija parakstīja vienošanos, ka divu gadu laikā Eiropas pārvietošanas programmas ietvaros uzņems 531 patvēruma meklētāju no Grieķijas un Itālijas. Šobrīd uzņemtas 374 personas.