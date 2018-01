Uzbrukums šīm sistēmām, visticamāk, ir nopirkts melnajā tirgū un "tas nemaz nav tik dārgi," sacīja Teivāns, konkrēto uzbrukumu šīm sistēmām vērtējot kā primitīvu un brutālu.

Šobrīd "Cert.lv" mēģina noteikt pasūtītāju un pēta, kas ir uzbrukumu pamatā, vai tas ir kāds politiskais motīvs vai kas cits, sacīja Teivāns.

Viņš atzina, ka šāda veida pakalpojums ir samērā viegli nopērkams, un tā pasūtītājs varētu būt Latvijā, bet izpildītājs – citā valstī. Teivāns sacīja, ka arī Latvijā ir cilvēki, kam ir zināšanas, lai īstenotu šādu uzbrukumu, tāpat šāds uzbrukums ir viegli nopērkams.

"Cert.lv", salīdzinot pieprasītos datus, secinājis, ka abos uzbrukumos ir vairākas sakritības, piemēram, daļa serveru iesaistīti abos uzbrukumos. Tomēr konkrētus secinājumus par notikušo izdarīt esot pāragri.

Teivāna skatījumā, šādos gadījumos konkrētie uzbrucēji ir grūti identificējami. Viņš piebilda, ka parasti pie secinājumiem par uzbrucējiem iespējams nonākt vairāku mēnešu laikā, taču reizēm tas nemaz neizdodas.

"Cert.lv" pārstāvis sacīja, ka jebkura šāda veida uzbrukuma mērķis ir konkrētas sistēmas diskreditācija, taču tādi uzbrukumi ir atvairāmi. "Cert.lv" ikdienā šādi uzbrukumi neesot nekas neparasts, un, lielākoties, sabiedrība tos nemaz nepamanot, sacīja IT jomas speciālists.

Latvijas IKT infrastruktūra kopumā ir gatava, lai šos uzbrukumus atvairītu, bet e-veselības gadījumā droši vien kāda nianse tikusi palaista garām, un tagad šis jautājums tiks atrisināts, sacīja Teivāns. Viņš piebilda, ka teju katra jauna sistēma Latvijā saskaras ar šāda veida uzbrukumu.

Jau vēstīts, ka otrdien NVD sistēmas skāra "plānots, izkliedēts uzbrukums", kas tika veikts vienlaicīgi no vairāk nekā 20 valstīm.Sistēma sekundes laikā saņēmusi vairāk nekā 10 tūkstošus pieprasījumu, kas nav nedz iespējams, nedz normāli. Uzbrukuma dēļ e-veselības darbība uz laiku tika apturēta.

Nacionālā informācijas aģentūra LETA trešdien piedzīvoja kiberuzbrukumu aģentūras pakalpojumu serveriem.

Tā dēvētais DDoS uzbrukums sākās aptuveni plkst.13.30, uz vairākām stundām apgrūtinot piekļuvei aģentūras LETA interneta lapai.

Uzbrukumam izmantotās izkliedētās pakalpojumu bloķēšanas metodes (distributed denial of service, DDoS) būtība ir caur internetu uzbrukuma mērķim sūtīt milzu daudz pieprasījumu pieslēgties serverim. Pieprasījumi tiek sūtīti no daudzu interneta lietotāju datoriem vienlaicīgi, turklāt pašiem lietotājiem par to pat nenojaušot.

Serveris ar to netiek galā, un tā sniegtais pakalpojums tiek bloķēts. Runa ir par desmitiem tūkstošu pieprasījumu sekundē, pat vairāk.