"Latvijas Cilvēktiesību komiteja" nosūtījusi padomei vēstuli, lūdzot Krievijas pusi sniegt neatkarīgu novērtējumu konfliktsituācijai. Kā norāda komiteja, padomes misija nepieciešama, lai "vāktu un izplatītu objektīvu informāciju par cilvēktiesībām Latvijā vai Baltijas valstīs kopumā".

Kā "Nezavisimaja gazeta" pavēstīja Šabļinskis, "svarīgi atzīmēt, ka tīri formāli krievu skolu Latvijā jau nav sen, tur tiek praktizēta bilingvālā izglītība, kas paredz iespēju stundu laikā izmantot divas valodas".

"Tagad rodas vēl viens jautājums: vai krievvalodīgajiem jāmācās arī latviešu valoda?" sacīja Šabļinskis. "It kā jā. Taču tam, kurš izvirza jautājumu par to, ka Latvijas krievu iedzīvotājiem tomēr jāzina latviešu valoda, tūlīt tiek piestiprināta rusofoba birka. Kā būt šajā jautājumā - par to mums arī būs jātiek skaidrībā šī brauciena rezultātā."

Viņš pieļāva, ka Latvijas tiesību aizstāvji nav gatavi iesaistīties atklātā konfrontācijā ar vietējām varasiestādēm un tāpēc meklē atbalstu no malas.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V) sociālā tīklā "Twitter" raksta, ka "Krievijas pārstāvji taisoties inspekcijā uz Latviju saistībā ar pāreju uz izglītību valsts valodā, viņi var inspicēt Tambovas guberņu, kad un kā vien vēlas, Latvijas Republiku labākā gadījumā apmeklēt kā tūristi privātā vizītē".

Tikmēr Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš "Twitter" norāda: "Laikam kaut ko sajaukuši, kas un kā var "inspicēt" suverēnas valstis".