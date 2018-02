Latvijā ar masalām saslimušo vidū ir divi lidostas darbinieki un zīdainis, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Kā liecina SPKC apkopotie dati, no pagājušā gada decembra beigām līdz februāra vidum SPKC tika ziņots par 39 saslimšanas gadījumiem ar aizdomām par masalām, tomēr diagnoze "masalas" apstiprināta 14 gadījumos, tostarp trīs bērniem.

Ar masalām slimojošie ir dažādu vecumu pārstāvji, bet visvairāk jeb pieci cilvēki bijuši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, trīs cilvēki - no 30 līdz 39 gadiem, pa diviem vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem un no viena līdz 17 gadiem. Viens saslimušais bijis arī vecumā no 50 līdz 59, kā arī vienā no gadījumiem saslimis zīdainis, kurš vēl nav sasniedzis gada vecumu.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs 2018.gada janvāra pārskatā par masalu uzraudzības datiem ziņoja par 14 393 masalu gadījumiem, kas tika reģistrēti no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 30.novembrim 30 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) dalībvalstīs. Par masalu saslimšanas gadījumiem pēdējā gada laikā bija ziņots visās ES/EEZ valstīs, izņemot Latviju un Maltu. Visvairāk gadījumu ziņojusi Rumānija, kur reģistrēti 5966 gadījumi, Itālija, kur reģistrēti 4985 un Vācija, kurā konstatēti 937 gadījumi.

Masalas ir ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu, kā arī tieša kontakta ceļā. Iespējamība saslimt ar masalām ir jebkuram, kurš ir nonācis kontaktā ar saslimušo un iepriekš nav slimojis, kā arī nav vakcinēts pret masalām. Simptomi parasti parādās 10.-12.dienā pēc inficēšanās, kas sākotnēji atgādina saaukstēšanos - pēkšņs sākums ar iesnām, klepu un drudzi. Acis kļūst sarkanas un jutīgas pret gaismu. Slimībai progresējot, parasti no trešās līdz septītajai slimības dienai, temperatūra var sasniegt 39-41 grādu, un parādās sarkani izsitumi, kas ilgst no četrām līdz septiņām dienām. Izsitumi sākas uz sejas un pēc tam izplatās pa visu ķermeni. Pēc izslimošanas veidojas imunitāte.

Vienīgā efektīvā aizsardzība pret masalām ir vakcinācija, uzsver SPKC.