Kā portālu "Delfi" informēja Ārlietu ministrijā, tikšanās laikā Almalki un Rinkēvičs pārrunāja Latvijas un Palestīnas divpusējās attiecības un Tuvo Austrumu miera procesu.

Ārlietu ministrs pauda vēlmi padarīt intensīvāku divpusējo politisko dialogu. "Latvija ir ieinteresēta intensificēt divpusējo politisko dialogu ar Palestīnu. Mums būtu jāpaplašina sadarbība tūrisma nozarē un jāsāk darbs pie memoranda izstrādes, kas skar izglītības jomu. Priecē, ka Latvijas parlamentārieši, atsaucoties uz Palestīnas Nacionālās padomes ielūgumu, šā gada septembrī plāno apmeklēt Palestīnu," pauda Rinkēvičs.

Pārrunājot aktualitātes Tuvo Austrumu miera procesā, ārlietu ministrs pauda nostāju par nepieciešamību atbalstīt Izraēlas un Palestīniešu pašpārvaldes tiešo miera sarunu atsākšanu, lai panāktu divu valstu risinājumu.

"Latvija nemainīgi uzskata, ka divu valstu risinājumu var panākt tikai Izraēlas un Palestīniešu tiešās sarunās un ar starptautiskās sabiedrības atbalstu, ievērojot abu pušu intereses un Jeruzalemei kļūstot par abu valstu galvaspilsētu. Latvija kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm turpinās aktīvu dialogu ar reģionāliem un starptautiskiem partneriem, īpaši ASV, lai sniegtu atbalstu Tuvo Austrumu miera procesam," uzsvēra ārlietu ministrs.

Tāpat Rinkēvičs informēja, ka Latvija neplāno pārcelt Latvijas vēstniecību no Telavivas uz Jeruzalemi.

Ziņots, ka maijā ASV atklāja savu vēstniecību Jeruzalemē. ASV lēmums pārcelt savu vēstniecību no Telavivas uz Jeruzalemi izraisījis sašutumu palestīniešu vidū. Protestētāju un Izraēlas spēku sadursmēs uz Gazas joslas un Izraēlas robežas pirmdien, kad Jeruzalemē tika atklāta jaunā ASV vēstniecība, dzīvību zaudējuši vairāk nekā 60 cilvēki, bet to ievainoto skaits, kas cietuši no lodēm un asaru gāzes, saskaņā ar palestīniešu mediķu datiem pārsniedz 2200.

Jeruzalemes statuss ir viens no smagākajiem jautājumiem Izraēlas konfliktā ar palestīniešiem. Kamēr Izraēla Jeruzalemi uzskata par savu galvaspilsētu, palestīnieši vēlas pilsētas austrumdaļu padarīt par savas nākamās valsts galvaspilsētu. Baltijas valstis, tāpat kā citas Eiropas Savienības valstis un absolūtais vairākums pasaules valstu, par Izraēlas galvaspilsētu atzīst nevis Jeruzalemi, bet Telavivu.