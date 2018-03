Šonedēļ veikts gaisa telpas novērošanai paredzētā radiolokatora "TPS-77 MRR" pieņemšanas tests, noslēdzot pirmā daudzfunkcionālā radiolokatora piegādi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS).

Jaunais radiolokators būtiski stiprinās Latvijas gaisa telpas novērošanas spējas, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā.

"Radiolokatoru "TPS-77 MRR" iegāde sniedz lielu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju stiprināšanā un modernizācijā, ļaujot atbilstoši reaģēt uz mūsdienu apdraudējumiem. Zemo lidojumu novērošana un mērķu identificēšana ir vitāli svarīga Latvijas gaisa telpas novērošanas sastāvdaļa. Jaunā daudzfunkcionālo radiolokatoru tehnoloģija ir savietojama ar radiolokatoru sistēmām visā pasaulē," uzsver aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

Jau ziņots, ka 2015. gada rudenī Bergmanis un ASV uzņēmuma "Lockheed Martin" viceprezidents Gregs Larioni parakstīja līgumu par triju daudzfunkcionālo radiolokatoru „TPS-77 MRR" iegādi, lai paplašinātu zemā līmeņa lidojumu novērošanas un identifikācijas iespējas, tādējādi uzlabojot agrīno brīdināšanu un situācijas izpratni.

"TPS-77 MRR" daudzfunkcionālais radiolokators var darboties ar īpaši zemu strāvas patēriņu, un tas ir visvieglāk pārvietojamais radiolokators no "Lockheed Martin" "TPS-77" sērijas. Latvijai piegādātais radiolokators var tikt pārvietots darbībai uz iepriekš nesagatavotām pozīcijām, kā arī tikt izvietots pastāvīgās pozīcijās.

Radiolokatora daudzfunkcionālā skenēšanas tehnoloģija ļauj operatoram izvēlēties konkrētas funkcijas, piemēram, tālās darbības vai vidējās darbības lidojumu novērošanu konkrētos sektoros. Radiolokatoram rotējot 360 grādos un veicot skenēšanu, sistēma automātiski pielāgojas operatora ievadītajiem uzstādījumiem. Izmaiņas uzstādījumos var veikt ātri un vienkārši, un tiklīdz uzstādījumi ir iestatīti, sistēma darbojas autonomi.

Gan "TPS-77" sērijas, gan citas nākamās paaudzes "Lockheed Martin" radiolokatoru sistēmas izmanto "Gallium Nitride" tehnoloģiju, kas jau ir ieviesta un pārbaudīta radiolokatoros operacionālajā darbībā, norāda Aizsardzības ministrija. Izmantojot šo tehnoloģiju, radiolokatora jaudas raidītāji patērē mazāk enerģijas, palielinot tā izturību un lietošanas ilgumu, bet samazinot uzturēšanas izmaksas. Latvijai "TPS-77 MRR" daudzfunkcionālie radiolokatori piegādāti jau ar iekļautu "Gallium Nitride" tehnoloģiju.

Radiolokators atbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām, ir cilvēkiem un apkārtējai videi nekaitīgs. Radiolokatora "TPS-77 MRR" jauda ir mazāka par jebkuru civilo televīzijas vai mobilo operatoru torņu jaudu, kas izvietoti pa visu Latviju.

"TPS-77 MRR" radaru ražošanā "Lockheed Martin" sadarbojies ar Latvijas uzņēmējiem, nodrošinot vietējo uzņēmumu iesaisti ilgtermiņa radiolokatoru uzturēšanā un jauno sistēmu atbalstam pēc piegādes. "Latvijas rūpniecības uzņēmumi ir bijis nozīmīgs partneris "TPS-77 MRR" radaru izstrādē un ražošanā, un šī sadarbība ir stiprinājusi Latvijas industrijas kapacitāti," uzsver "Lockheed Martin" pārstāvis Riks Kordaro.

"Lockheed Martin" radiolokatori „AN/TPS-77" jau uzstādīti trijos Latvijas bruņoto spēku radiotehnikas novērošanas posteņos – Čalās, Lielvārdē un Audriņos –, uzlabojot gaisa telpas drošību, ļaujot efektīvāk kontrolēt Latvijas gaisa telpas izmantošanu, paaugstinot civilo lidojumu drošību, kā arī sekmīgāk vadot glābšanas un meklēšanas darbus. Latvija ar "Lockheed Martin" radiolokatoru piegādē un apkopē sadarbojas vairāk nekā 16 gadus.

Pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšana un gaisa telpas novērošana ir viena no Nacionālo bruņoto spēku prioritātēm, lai attīstītu spējas identificēt potenciālo apdraudējumu un to novērst vai iznīcināt, aizsargājot valsts aizsargājamos objektus un Nacionālo bruņoto spēku vienības no apdraudējuma gaisā.