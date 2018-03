Informāciju par šo faktu dienests saņēmis pulksten 17.37. Notikuma vietā glābēji konstatējuši, ka uz ledus, starp moliem, aptuveni 50 metrus no krasta atrodas cilvēks. Viņš uz ledus bija nokļuvis nokāpjot no mola.

Ugunsdzēsēji glābēji cilvēku nocēluši no ledus un nodevuši NMPD mediķiem.

VUGD aicina iedzīvotājus nedoties uz ledus, jo tas var būt bīstami un var apdraudēt cilvēka veselību un dzīvību. Tāpat VUGD aicina nepaiet vienaldzīgi garām, redzot bērnus vai pusaudžus, kas atrodas uz nedroša ledus. VUGD aicina viņus brīdināt par bīstamību, bet, ja cilvēki aizgājuši pārāk tālu no krasta, nekavējoties zvanīt 112. Tāpat jārīkojas, ja cilvēks ielūzis ledū.

Līdztekus VUGD aicina vecākus ar bērniem pārrunāt drošības jautājumus, lai tie neriskētu ar savu veselību un dzīvību.