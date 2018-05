Viņa norādīja, ka sēdē ticis pieņemts lēmums likvidēt sporta centru, daļu funkciju atdodot domes Sporta stratēģijas nodaļai, bet visu, kas saistīts ar interešu izglītību jauniešiem, bērniem un pieaugušajiem, atdot Carnikavas vidusskolai. "Šis variants bija finansiāli un ekonomiski izdevīgākais. Citi varianti prasīja budžetā vēl papildu līdzekļus. Piemēram, ja mēs vēlētos veidot sporta skolu, tad mums būtu vajadzīgas vēl papildu štata vietas," skaidroja Jurēvica.

Iepriekš domes vadība apgalvoja, ka ir spiesta pieņemt šādu lēmumu centrā konstatēto pārkāpumu dēļ, savukārt Sporta centra vadītājs to uzskata par politisku atriebību viņam kā politiskajam konkurentam. Pirms domes sēdes plkst.13.45 pie Carnikavas novada domes ēkas norisinājies arī pikets pret Carnikavas sporta centra likvidēšanu.

Kā apgalvoja Carnikavas Sporta centra vadītājs Roberts Raimo, lēmums tiekot pieņemts lielā steigā, un par sēdi ticis izziņots vien otrdien. "Šāda domes rīcība rada nesapratni novada iedzīvotājos un, iespējams, ir saistīta ar politisku atriebību sporta centra vadītājam un domes priekšsēdētāja amata pretendentam pēdējās pašvaldību vēlēšanās," pieļāva Raimo, kurš pēdējās pašvaldību vēlēšanās kandidēja no Latvijas Zaļās partijas saraksta, taču netika ievēlēts.

Domes vadība jau iepriekš nesekmīgi esot mēģinājusi atbrīvoties no Raimo centra vadītāja amatā, un tagad kā risinājums izvēlēts iestādes likvidācija. Raimo apgalvoja, ka Carnikavas novada domē šis neesot vienīgais gadījums, kad domes vadība dažādiem līdzekļiem atbrīvojoties no darbiniekiem. "Novadniekiem vēl arvien atmiņā ir atbrīvošanās no Carnikavas novada domes izpilddirektora Raimonda Garenčika, kas izmaksāja daudzus tūkstošus eiro no nodokļu maksātāju ieguldījuma pašvaldības budžetā," kritizēja Raimo.

Domes priekšsēdētāja vērsa uzmanību, ka laikā, kad Sporta centrs dibināts, bijis mērķis vienā iestādē apvienot virkni dažādu sporta sekciju. Tas ticis izdarīts, taču Sporta centrs neesot darbojies sekmīgi.

"Mēs esam saņēmuši Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktu, kurā norādīts, ka mums līdz 25.maijam jāpārtrauc sporta sekciju darbība tādā veidā, kādā tā noris šobrīd. Šobrīd visas aktivitātes, kurās bērni tur nodarbojas ar sportu, skaitās kā interešu izglītība. Dienests ir pateicis, ka vienīgā vieta, kur bērni ar šādām aktivitātēm var nodarboties, ir izglītības iestāde. Tādēļ līdz nākamajai piektdienai ir dots laiks novērst visas šīs nepilnības un pārkāpumus," sacīja Jurēvica.

Jurēvica uzsvēra, ka tieši Raimo bijis atbildīgs par to, lai sporta sekcijas atbilstu virknei normatīvo dokumentu, piemēram, par bērnu drošību, veselību un citām prasībām. Tomēr domes rīcībā esošais Nacionālā veselības dienesta pārbaudes akts liecinot, ka centrā neesot ievērota virkne prasību attiecībā uz bērnu veselību.