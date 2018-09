Izmantojot automašīnas skaņas signālus, cilvēkiem norādīts pareizais virziens izejai no meža.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem, ceturtdien ugunsdzēsēji Salaspils ielā Rīgā un Čiekuru ielā Lielvārdē no kokiem nocēluši kaķus, Aglonas novada Aglonas pagastā no akas izcēluši tajā iekritušu čūsku un palaiduši to brīvībā, bet Tulpju ielā Carnikavā atbrīvots zem betona plāksnes iestrēdzis kaķis.