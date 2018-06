Piektdien, 22. jūnijā, Rīgas pašvaldības policijas glābēju palīdzība bijusi nepieciešama Ķīšezerā bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušām personām uz SUP dēļiem, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldības policijā.

22. jūnijā neilgi pēc pulksten 13 Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes darbinieki, apsekojot Ķīšezeru, pamanījuši divas personas uz SUP dēļiem. Atpūtnieki atradušies tālu no krasta un ūdenī dreifējuši.

Ņemot vērā lielo viļņošanos un stipro vēju, pašvaldības policisti nolēmuši piebraukt pie personām un pajautāt, vai ir nepieciešama palīdzība. Sarunas laikā noskaidrots, ka personas jau ilgāku laiku mēģina tikt krastā, taču izsīkuši spēki. Tāpat "supotāji" bija arī pārsaluši.

Atpūtnieki ar SUP inventāru uzņemti Rīgas pašvaldības policijas operatīvajā motorlaivā.

Ceļā uz krastu pašvaldības policisti pamanījuši vēl divus atpūtniekus uz SUP dēļiem, kuri iepūsti niedrēs. Rīgas pašvaldības policijas glābēji nolēmuši piebraukt arī pie viņiem. Viens no viņiem bija pazaudējis airi un tikai ar lielām grūtībām spējis noturēties uz SUP dēļa. Arī otrs pāris ar supošanas inventāru uzņemts motorlaivā.

Personas nogādātas Ķīšezera krastā, kur piedāvāts izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Personas nevilcinoties apģērbās un iegāja telpās, lai sasildītos. Pārrunu laikā gan viens, gan otrs pāris no medicīniskās palīdzības atteicās. Atpūtnieki pateicās par palīdzību, pēc kā policistu – glābēju palīdzība vairs nebija nepieciešama.