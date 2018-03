Secīgi noritot vairākus gadus nepārtraukti ilgušiem darbiem, noslēgumam tuvojas Rīgas TEC -1 veco ražošanas ēku kompleksa demontāžas pēdējais posms, informē AS " Latvenergo ".

Pēdējā gada laikā ir veikta kopš 2005. gada ekspluatācijā neizmantoto un kritiskā stāvoklī esošo ēku un tajās esošo iekārtu demontāža, kā arī bīstamo atkritumu savākšana un utilizēšana atbilstoši iepriekš izstrādātajam un saskaņotajam tehniskajam projektam. Projekta ietvaros jau kopš 2012. gada "Latvenergo" īsteno pakāpenisku Rīgas TEC-1 teritorijas un vides sakārtošanu, noslēdzot to ar vecās ražotnes demontāžu.

Pārtraucot Rīgas TEC-1 vecās ražotnes ekspluatāciju un mainoties ražošanas tehnoloģijai, Rīgas TEC-1 teritorijā norit saimniecībā neizmantojamo ēku un būvju (kopskaitā vairāk nekā 50), kā arī teritorijas sakārtošanas darbi. Līdz šim kopš 2012. gada pakāpeniski un plānveidīgi, atbilstoši saskaņotiem projektiem ir nojaukti vairāki desmiti teritorijā esošo saimnieciski neizmantoto celtņu - dūmeņi, noliktavas, izkraušanas ēkas, sargu māja, cehi, ventilatoru ēka, dažādi rezervuāri, ūdens ķīmiskā tīrītava, dzelzceļa kantoris, u.c.

Savukārt pēdējā gada laikā ir veikti vairāki vērienīgi darbu posmi, pakāpeniski gatavojoties vecās ražotnes galvenā korpusa demontāžas darbiem. Kopš 2017. gada pavasara ir noritējusi palīgēku un pults ēkas (elektroceha) nojaukšana, kā arī veikta to metāllūžņu, ko ir iespējams demontēt, izvākšana no visām ēkām. Paralēli ir veikta vairāk nekā 2200 kubikmetru bīstamo atkritumu savākšana, izvešana un utilizēšana, - lielākoties tas ir savulaik celtniecībā plaši izmantotais un šobrīd Eiropas Savienībā aizliegtais azbests. "Latvenergo" norāda, ka šis darbs bija viens no tehnoloģiski sarežģītākajiem - gan ierobežotu piekļuves iespēju dēļ, gan konstatējot daudz lielāku apjomu par vēsturiski uzrādīto un projektēšanas laikā prognozēto.

Veicot nepārtrauktus un secīgus darbus vairāku gadu laikā, šobrīd sākas vecās ražotnes galvenā korpusa demontāžas darbi, kas notiek pēc "Latvenergo" veiktās objekta saimnieciskās un ekonomiskās izpētes. Atbilstoši saskaņotajam projektam, būvvaldes izsniegtai būvatļaujai un iepirkuma rezultātā noslēgtajam līgumam, vecās ēkas demontāžu, izmantojot speciālu tehniku, veic Igaunijas uzņēmums "Purustaja".

Lai iegūtu vispusēju ēkas tehniskā stāvokļa novērtējumu, "Latvenergo" ir saņēmis arī autoritatīvus un profesionālus neatkarīgu ekspertu atzinumus no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības, Latvijas Būvinženieru savienības, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kā arī no SIA "PSI Risks un audits".

Atzinumos norādīts, ka būve ir nedroša un neatbilst nevienai no Būvniecības likumā definētajām drošības prasībām - mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; higiēna, nekaitīgums un vides pieejamība; lietošanas drošības un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte. Tāpat atzīts, ka ēkai nav kultūrvēsturiskas vērtības un tās uzturēšanai nav ekonomiska pamata.

Rīgas TEC-1 teritorijā atrodas valsts energoapgādei ļoti nozīmīga atjaunota ražotne, kurā ražotā elektrība tiek patērēta gan Latvijā, gan ārvalstīs, bet siltums piegādāts lielai daļai Rīgas iedzīvotāju, komersantu un organizāciju. Rīgas TEC-1 aizsargjosla ir ierobežotas piekļuves teritorija un tajā ir aizliegts atrasties jebkādām sabiedriska rakstura celtnēm.