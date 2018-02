Tehniskās specifikācijas aizkavēšanās dēļ kārtējo reizi apturēti iepirkumi par gājēju un auto tuneļu būvniecību zem dzelzceļa sliedēm Ogrē.

Bez rezultāta beigušies publiskā iepirkuma konkursi par tiesībām veikt būvuzraudzību un pašu būvniecību, taču Ogres novada dome informē, ka tehniskā specifikācija nesen iesniegta būvvaldē, līdz ar to drīzumā publiskā iepirkuma konkursi tiks sludināti no jauna.

Domes pārstāve Diāna Vilčinska norādīja, ka vērienīgo projektu jau bija paredzēts uzsākt pērn ar tā pirmo kārtu, tomēr tehniskās specifikācijas kavēšanās dēļ projekta sākums ir iekavējies.

Jau vēstīts, ka par sākotnējo iepirkumu tika iesniegtas trīs sūdzības no uzņēmumiem SIA "Skonto Būve", AS "LNK Industries" un AS "BMGS", taču, tā kā iepirkums tika izbeigts, Iepirkumu uzraudzības birojs šos iesniegumus neskatīs.

Prognozētā līgumcena toreiz minēta kā 10 miljoni eiro.