Opozicionārs Viesturs Zeps (LA) vērsies pie Tiesībsarga, aicinot risināt Rīgas domē (RD) radušos situāciju, kur darbiniekus ilgstoši nodarbina pienākumu izpildītāju statusā, portālu "Delfi" informēja partijā.

Zeps uzskata, ka ilgstoša strādāšana par "pienākumu izpildītāju" rada iespējas manipulēt ar darbiniekiem.

Ilgstoša atrašanās vāji regulētās darba tiesiskajās attiecībās rada darbiniekiem lieku stresu, mazina motivāciju un efektivitāti, kā arī degradē attieksmi pret darba devēju, norāda Zeps.

Opozīcijā strādājošais deputāts saskaitījis, ka RD šobrīd rodami 40 "pienākumu izpildītāji". Daļa no tiem ir augsta līmeņa vadītāji, kuri strādā tiešā mēra Nila Ušakova (S) pakļautībā.

Piemēram, jau no 2013. gada Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka pienākumu izpildītājs ir Andrejs Aronovs. No 2016. gada Satiksmes departamenta direktora pienākumus pilda Emīls Jakrins. No 2017. gada Pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumus pilda Armands Krūze. Bet RD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs ir Uģis Vidauskis.

Zeps lūdzis Tiesībsargam veidot likumdošanas iniciatīvas, nodrošinot labas pārvaldības principu pašvaldībā. Viens no risinājumiem varētu būt maksimālā termiņa noteikšana pienākumu izpildītāja statusam.

Par šo jautājumu deputāts plāno informēt arī Valsts darba inspekciju.