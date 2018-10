Izsaukumu uz 50 kvadrātmetru platībā degošo gāzes uzpildes stacijas namu VUGD saņēma pulksten 5.01. Liesmas glābēji likvidēja pulksten 7.30, bet ugunsnelaimē dzīvību zaudēja viens cilvēks.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji – glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, papīri, koki, sausā zāle, niedres, salmi, elektrības vadi, četras vieglās automašīnas, garāžas jumts un pirts.

Ap pulksten 19.30 ugunsdzēsēji – glābēji saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastu, kur mežā apmaldījies cilvēks. Izmantojot automašīnas skaņas un gaismas signālus, cilvēkam tika norādīts pareizais virziens izejai no meža.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušam dzīvniekam, vakar ugunsdzēsēji glābēji Riņķu ielā Liepājā no suņa ķepas noņēma metāla riņķi.

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 15. oktobra pulksten 6.30 līdz 16. oktobra pulksten 6.30, VUGD saņēma 40 izsaukumus, no kuriem 19 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 15 uz glābšanas darbiem, bet seši no izsaukumiem bija maldinājumi.