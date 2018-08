Sestdien no pulksten 6 līdz 20 Carnikavā notiks Nēģu svētki, kuru laikā iespējami satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālais autoceļa Rīgas robeža (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži (P1) posmā no 27,5 kilometra līdz 28,05 kilometram, informēja " Latvijas Valsts ceļi ".

Tāpat sestdien laikā no pulksten 11 līdz 14 īslaicīgi būs apturēta satiksme īsos posmos uz valsts reģionālā autoceļa Litene–Alūksne (P43) un vietējiem autoceļiem Auguliena–Pilskalns–Litene (V417), Stāmeriena–Pļavnieki–Zeltaleja (V420) un pievedceļa Birzes stacijai (V441); satiksmi regulēs Valsts policija (VP).

Savukārt laikā no 14.30 līdz 16.30 sestdien īslaicīgi būs apturēta satiksme uz valsts reģionālo autoceļu Dagda–Aglona (P60) un Krāslava–Preiļi–Madona (P62) un vietējo autoceļu Krāslava–Izvalta–Šķeltova–Aglona (V636) un Kastīre–Kategrade–Kameņeca–Kapiņi (V744) īsiem posmiem. Arī tur satiksmi regulēs VP.

Turpretim svētdien laikā no pulksten 8 līdz 18 būs slēgts vietējā autoceļa Smiltene–Mēri–Lobērģi (V244) posms no 0. līdz 1,45. kilometram. Sacensību laikā satiksme tiks organizēta pa pašvaldības apbraucamo ceļu.

Tāpat sestdien un svētdien no pulksten 6 līdz 18 plānota periodiska ceļu slēgšana vairākos posmos uz laiku līdz pusstundai uz reģionālajiem autoceļiem Sinole–Silakrogs (P34) visā tā garumā un Smiltene–Gulbene (P27) posmā no Vidzemes šosejas (A2) līdz krustojumam ar ceļu P34. Sestdien tas notiks uz autoceļa Sinole–Silakrogs (P34) un svētdien uz autoceļa Smiltene–Gulbene (P27). Satiksmi slēgtajos posmos regulēs VP.

Tāpat Latvijas valsts ceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona, tāpēc LVC aicina autovadītājus ievērot satiksmes organizāciju – pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes būvdarbu vietās.

Pierīgā notiek būvdarbi uz Rīgas apvedceļa A4 (Baltezers–Saulkalne) kut tiek pārbūvēts Mucenieku krustojums un ir slēgta iebraukšana Muceniekos pie Sunīšiem. Uz Daugavpils šosejas (A6) remontdarbi turpinās no Dzelmēm līdz Klidziņai, kā arī uz tilta pār Aivieksti. Savukārt uz Liepājas šosejas starp Brocēniem un Skrundu ir trīs būvdarbu posmi un jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Uz Tallinas šosejas (A1) no Duntes līdz Svētciemam jārēķinās ar ātruma ierobežojumiem un vienu luksoforu posmu.

Uz Ķeguma HES tilta uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) notiek atjaunošanas darbi, tāpēc uz tilta brauktuves ir platuma gabarīta ierobežojums – 2,75 metri.

Lielākais remontdarbu posms ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir 10 līdz 12 luksoforu posmi, un to izbraukšana prasa stundu. Pie Madlienas ir satiksmei slēgts ceļa posms, apbraukšana paredzēta pa autoceļiem Madliena–Lēdmane (V972) un Tīnūži–Koknese (P80). Platuma ierobežojums tiltam pār Ogri ir trīs metri.

Uz reģionālā autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) remontdarbi un ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem prasa nepilnu stundu, jo ir četri luksoforu posmi un vēl 3 m platuma ierobežojums posmā no Rēzeknes līdz Audriņiem.

Uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem ir septiņi luksoforu posmi; tiem, kas dodas no Rīgas uz Aglonu vai otrādi, LVC iesaka izmantot Daugavpils šoseju (A6), autoceļu Višķi–Nīcgale (P64) un Rēzeknes–Daugavpils ceļu (A13). Pusstundu ceļā prasa arī šī paša ceļa (P62) posms no Steķiem līdz Atašienes krustojumam (A12) ar vienu luksoforu posmu.

Dodoties uz Pāvilostu jārēķinās, ka starp Liepāju un Ventspili, uz autoceļa Ventspils–Grobiņa (P111) posmā no Labraga līdz Mežainei ir astoņi luksoforu posmi un vairāk nekā stunda ceļā, kā arī platuma ierobežojums – trīs metri.