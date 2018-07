Pāvilostas novada Ulmales stāvkrastā esošās "mājas-kuģa" īpašnieks Argods Lūsiņš būves pārvietošanas termiņu pagarinājis līdz 9. augustam, pastāstīja novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons ("Mēs savam novadam").

Mutiska vienošanās ar Lūsiņu panākta, kad kļuvis skaidrs, ka "māju-kuģi" aizvest no krasta kāpu aizsargjoslas nevarēs līdz jūlija sākumam, kā tika solīts iepriekš. Jauns termiņš ir 9.augusts, un dome no Lūsiņa pieprasījusi arī rakstisku apliecinājumu, taču to vēl nav saņēmusi.

Pašvaldība esot pārliecinājusies, ka īpašumā notiek sagatavošanas darbi, lai māju aizvestu, un būve tiek celta ar domkratiem, lai to novietotu uz ratiem, stāstīja Kristapsons.

Jau vēstīts, ka "māju-kuģi" līdz jūlija sākumam bija plānots pārvietot uz Lūsiņam piederošā zemesgabala tālāk no jūras, kur jau ir dzīvojamā un saimniecības ēkas.

No sākotnējās ieceres "māju-kuģi" aizvest pa jūru īpašnieks esot atteicies, jo Latvijas Jūras administrācija nav varējusi izsniegt apliecinājumu par šī objekta peldamību.

Pašvaldības rīcībā esot informācija, ka īpašnieks "māju-kuģi" plāno pārvietot dziļāk iekšzemē, ārpus 150 metru krasta kāpu aizsargjoslas, un novietot to savā īpašumā, kur jau ir dzīvojamā un saimniecības ēkas. Vietas šajā teritorijā esot pietiekami. Kristapsons teica, ka šāda objekta novietošanai savā īpašumā īpašniekam nav nepieciešama atļauja - nav liegts savā īpašumā turēt būvniecības stadijā esošu peldošo konstrukciju.

Kā ziņots, netālu no Pāvilostas miljonāra Lūsiņa uzņēmums jūras malā ir uzslējis "māju-kuģi". Lai arī ēku celtniecība šajā vietā nav atļauta, māju atgādinošā konstrukcija tur ir tapusi, jo nodēvēta par būvniecības stadijā esošu pontonu. Īpašnieks solījis konstrukciju nolaist ūdenī, tomēr vairāku gadu garumā tas nav ticis izdarīts.