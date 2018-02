Arī Saeimas deputātiem Intam Dālderim (Par!/V) un Lolitai Čigānei (Par!/V) jāizlemj, vai ir daļa no jaunās politikas kā alternatīvas valdības koalīcijas īstenotajai vecajai politikai, aģentūrai LETA sacīja "Kustības "Par!"" valdes priekšsēdētājs Daniels Pavļuts

Vaicāts par partijas biedru Dāldera un Čigānes tālāko politisko nākotni, ņemot vērā viņu pašreizējo izvēli palikt "Vienotības" Saeimas frakcijā, Pavļuts atzina, ka apstākļos, kad "Kustības "Par!"" valde ir aicinājusi partijas biedrus izbeigt darbošanos frakcijā, abu deputātu situācija ir neskaidra.

Situāciju tuvākajā laikā paredzēts atrisināt un, pirmdien, 26.februārī par to spriedīs politiskā spēka valdes sēdē. Partijas vadītājs norādīja, ka abiem politiķiem ir jāizšķiras, vai viņi ir daļa no jaunās vai vecās politikas un pašreizējās koalīcijas. Politiķis nekomentēja jautājumu, vai partija varētu pieņemt lēmumu par Dāldera un Čigānes izslēgšanu no "Kustības "Par!"".

Pavļuts sacīja, ka respektē deputātu Andreja Judina un Alekseja Loskotuva lēmumu izstāties no partijas un turpināt darbu "Vienotības" frakcijā un koalīcijā, jo "uz diviem krēsliem sēdēt nav iespējams".

Politiķis uzsvēra, ka "Kustība "Par!"" ir nolēmusi piedāvāt alternatīvu pašreizējai Zaļo un zemnieku savienības vadītājai koalīcijai, un politiskais spēks šo izšķiršanos neplāno pārskatīt. Līdz ar to abu "Vienotības" frakcijas deputātu izvēle izstāties no partijas ir loģisks iznākums, kas politisko spēju atbrīvo no aizdomu ēnas par kādu sadarbošanos valdošo koalīciju.

Taujāts, vai abu partiju atšķirīgās pieejas neliks veidoties divām vēlētāju apvienībām, kas pretendēs uz vēlētājiem ar līdzīgām vērtībām, Pavļuts atbildēja, ka fundamentāli nepiekrīt tam, ka šajā gadījumā būtu runa par vieniem un tiem pašiem balsotājiem. Politiķis akcentēja, ka vēlēšanās notiks izšķiršanās par to, vai atbalstīt līdzšinējo politiku vai arī īstenot jaunu politiku.

Čigāne sacīja, ka "Kustība "Par"" ir otrā partijas, kuras biedrs viņa ir. Politiķe piedalījusies šis partijas veidošanā un viņai "daudz kas liekas simpātisks" saistībā ar "Kustību "Par!"", tāpēc izstāties no šī politiskā spēka viņa nav gatava. Ja "Kustības "Par!"" valde pieņems lēmumu par izslēgšanu no partijas, tad viņa to respektēs.

Deputāte uzsvēra, ka aktuālie notikumi valstī ļoti ietekmēja viņas nostāju šajā jautājumā. Pēc politiķes domām, jāveido vienotu, centrisku, proeiropeisku platformu, politiķiem sadarbojoties.

Dālderis pauda, ka varētu turpināt darboties "Kustības "Par!"" valdē, ja izdosies kolēģus pārliecināt, ka lēmums startēt ar atsevišķu sarakstu ir kļūda un jāsadarbojas arī ar "Vienotību".

Tikmēr Loskutovs, kurš izstājās no "Kustības "Par"" pagaidām nekomentē, no kura politiskā spēka saraksta varētu startēt Saeimas vēlēšanās. Viņš gan apliecināja, ka plāno to darīt.

Viņaprāt, tik kategoriska "Kustības "Par"" pozīcija nesadarboties ar "Vienotību" ir pārsteidzīga. Loskutovs uzskata, ka ir vērts sadarboties, un arī viņa viedokli ietekmējusi pēdējās nedēļas notikumi.

Judins iepriekš pauda viedokli, ka jādomā par politisko spēku konsolidāciju. Īpaši pašreizējā situācijā vēl vairāk sadalīties nebūtu pareizi, uzskata politiķis. Taujāts par iespējamu startu Saeimas vēlēšanās, Judins pagaidām konkrēti neatbildēja.

Kā ziņots, pēdējās nedēļas laikā iezīmējušās atšķirības pieejā starp "Vienotību" un "Kustību "Par!"".

"Vienotība" aizvadītās nedēļas nogalē notikušajā domes sēdē mudināja partijas ar līdzīgām vērtībām kopā startēt Saeimas vēlēšanās, veidojot jaunu politisko apvienību. Vienošanās par kopīgu startu jau esot panākta ar partijām "Kuldīgas novadam", "Tukuma pilsētai un novadam" un "Valmierai un Vidzemei". Savukārt sarunas par sadarbību vēl notiks ar Vidzemes partiju, Latgales partiju, LA, "Par!" un "Progresīvajiem", sestdien klāstīja "Vienotības" līderis, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

"Vienotība" pirmdien nosūtīja atklātu vēstuli "Kustībai "Par!"" ar aicinājumu uz sarunām par sadarbību centriski demokrātisko partiju apvienībā.

Taču trešdien "Kustība "Par!"" paziņoja, ka piedalīsies 13.Saeimas vēlēšanās kā skaidra alternatīva valdošajai koalīcijai. Līdz ar to politiskais spēks Saeimas vēlēšanās nestartēs kopā ar "Vienotību", bet turpinās sarunas ar partijām "Izaugsme", "Progresīvie", "Latvijas attīstībai" un pilsoniskās sabiedrības organizācijām par iespējamu kopīgu piedāvājumu vēlētājiem.