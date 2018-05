Pērn Latvijā teju viena desmitā daļa no reģistrētajiem bezdarbniekiem bija cilvēki ar invaliditāti – uz pusi vairāk nekā jauniešu bezdarbnieku un septiņreiz vairāk nekā bezdarbnieku pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Diskusiju par cilvēku ar invaliditāti iesaisti darba tirgū bijis daudz, tiesa, visbiežāk rezultāts bijis vien skaistas, taču deklaratīvas frāzes. Vienlaikus uzņēmēju balsis arvien skaļāk sauc pēc darbarokām. Lai arī aplēšu par to, cik lielu pienesumu tautsaimniecībai varētu sniegt bez darba esošo cilvēku ar invaliditāti nodarbināšana, nav, ne viens vien portāla "Delfi" uzrunātais eksperts apstiprina – tas ir iekšējais resurss, kas jāizmanto.

Arvien aktuālāks un arī sāpīgāks uzņēmējiem kļūst jautājums par darbinieku piesaisti. Jau šobrīd ir nozares, kurās darbaroku ārkārtīgi trūkst, un, kā portālam "Delfi" pastāstīja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) jurists darba tiesību eksperts Andris Alksnis, darba devēji kļūst arvien ieinteresētāki kā senioru, tā cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā un varam gaidīt, ka šī interese tikai pastiprināsies.

Labklājības ministrijā (LM) atzīst – šie cilvēki ir neizmantots potenciāls, jo no 180 tūkstošiem personu ar invaliditāti vien 40 tūkstoši, kas ir mazliet vairāk par trešdaļu, strādā. "Tas nozīmē, ka daudzi vēl varētu strādāt un nokļūt darba tirgū," skaidroja LM Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.

"Mums ir daudz plānošanas dokumentu, kur ir pieminēta šī tēma, mums ir daudz stratēģijas dokumentu, bet realitātē ir tikai šī subsidētā darba vieta, kas faktiski, ja mēs skatāmies uz nodarbinātības atbalsta veidiem pēc ārzemju principiem, kā tam jādarbojas, ir rehabilitācija, tā nav nodarbinātība," sarunā ar portālu "Delfi" teica Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" politikas koordinatore Iveta Neimane, "bet praktiskajā nodarbinātībā, lai iesaistītu cilvēkus ar invaliditāti darba tirgū, nav izdarīts teju nekas."

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un LM gan portālam "Delfi" skaidroja, ka subsidētā darba vieta nav vienīgais instruments cīņā par personu ar invaliditāti lielāku iesaisti darba tirgū, taču atzīst – tas līdz šim bijis pamanāmākais. "Ja skatāmies no nodarbinātības perspektīvas, NVA kompetences, mums šie pasākumi personu ar invaliditāti atbalstam, lai viņi nonāktu darba tirgū, ir bijuši jau ilgstoši. Tas nav tikai pēdējā gadā. Bet varbūt kaut kādā brīdī tas ir bijis vairāk formāli, bet šobrīd mēs tiešām pēc būtības risinām šos jautājumus," pastāstīja NVA direktore Evita Simsone.

NVA dati liecina, ka, samazinoties kopējam bezdarbnieku skaitam jeb bezdarba līmenim, personu ar invaliditāti īpatsvars pieaug, tiesa, valstī kopumā pieaug personu ar invaliditāti skaits.

Norma, lai glābtu, realitātē iegāž

Viens no visvairāk apspriestajiem šķēršļiem, kas gan sākotnēji tika radīts, lai pasargātu cilvēkus ar invaliditāti no nepamatotas atlaišanas, ir Darba likuma 109. panta otrā daļa. Tā ierobežo darba devēja iespējas uzteikt darba līgumu, ja darbinieks atzīts par personu ar invaliditāti.

"Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu, būtu nepieciešams veikt izmaiņas regulējumā, nosakot, ka uz darbiniekiem ar invaliditāti neattiecas īpaša aizsardzība darba attiecību izbeigšanas gadījumā, kā to pašreiz paredz Darba likuma 109. panta otrā daļa, kuru LDDK jau vairākkārt ir aicinājusi Saeimu un valdību izslēgt," norādīja Alksnis, "diemžēl ir secināms, ka minētā norma, kura sākotnēji bija domāta kā invalīdu nodarbinātību veicinoša, ir kļuvusi tieši pretēja."

Neimane gan sarunā ar portālu "Delfi" uzsvēra, ka šī Darba likumā ietvertā norma gan neesot tik melna, kā to mālē, un tas ir vien kārtējais stereotips. "No skaļām diskusijām, piemēram, par 109. panta otro daļu, arī veidojas stereotipi, jo, ja es izdomāju pieņemt darbā cilvēku ar invaliditāti, bet pēkšņi dzirdu šīs diskusijas, – sāku domāt, ka varbūt tiešām viņu nekad nevar atlaist," pauda Neimane. Arī Kandavas novada sociālā dienesta grāmatvedis Agris Peremežs norādīja, ka par būtiskiem pārkāpumiem darbinieku, kuram noteikta invaliditāte, var atlaist gluži tāpat kā jebkuru citu.

Arī ministrijā uzsvēra, ka Darba likuma bubulis izaudzis lielāks, nekā tas patiesībā ir, proti, "par pārkāpumiem, nepadarītu darbu tāpat var atlaist". Lipskis pieļauj, ka Darba likuma 109. panta otrās daļas mīkstināšana situāciju varētu uzlabot un darba devēji varētu kļūt pretimnākošāki, taču vienlaikus viņš uzsver, ka par to nepieciešamas diskusijas un ir jārod kompromiss.

Visa vaina (nav) attieksmē

Kā vēl viens būtisks iemesls, kādēļ neizdodas uzlabot situāciju šīs sabiedrības daļas nodarbinātībā, nereti un no dažādām pusēm tiek minēts stereotipu kopums, kura dēļ attieksme no sabiedrības un darba devēju puses pret personām ar invaliditāti esot noraidoša. Viens no šādiem stereotipiem – motivācijas trūkums. Nevalstiskās organizācijas gan norāda, ka tas nebūt nav galvenais iemesls, kādēļ jautājums par personu ar invaliditāti nodarbinātību ir tā samilzis.

Peremežs, kurš ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā, savulaik ar Kandavas novada sociālā dienesta, kurā tagad strādā, atbalstu ne vien atgriezies darba vidē, bet arī ieguvis vidējo un pēcāk arī augstāko izglītību. Vaicāts par iemesliem, kas attur cilvēkus ar invaliditāti sākt darba attiecības, viņš pastāstīja, ka nereti tā ir savu spēju apšaubīšana: "Vai es tikšu galā? Arī veselība tomēr nav tik laba." Viņš gan arī uzsver – svarīgākais ir gribasspēks, jo "gan veseli, gan invalīdi, kas negrib neko darīt, vienkārši sūdzas" pie ilgstoša darba diez vai tiks.

Arī NVA direktore stāsta, ka nereti tieši savu spēju apšaubīšana un koncentrēšanās uz to, ka vairs nav iespējams strādāt līdzšinējo darbu, neļauj saskatīt iespējas. Te viņa uzsver NVA karjeras konsultantu lomu, kuri, satiekoties ar darba meklētāju, palīdz apzināt iespējas un saprast, kādi darbi cilvēkam ir pa spēkam.

"Jo ilgstošāk bezdarbnieks bijis bez darba, jo lielākas problēmas ar motivāciju un iekļaušanos sabiedrībā," pastāstīja Lipskis, uzsverot, ka runa ir par ilgstoši bez darba esošiem cilvēkiem. Atrašanās ārpus darba tirgus ilgtermiņā noved pie vēl kādas problēmas – profesionālās iemaņas ierūsē un nereti vairs nesader ar jaunākajām tehnoloģijām, ko izmanto uzņēmumi. Kā piemēru Simsone min metālapstrādes uzņēmumus, kas nebūt vairs nav tumšas telpas, kurās vīri "melnām mutēm" strādā fiziski ārkārtīgi smagu darbu. Šobrīd metālapstrādē ļoti daudz kas tiek paveikts, liekot lietā jaunākās tehnoloģijas, un "arī fiziski tas vairs nav tas darbs, kas bija pirms vairākiem gadiem".

NVA klientu lokā liela daļa cilvēku ir vecāki par 50 gadiem un savulaik ieguvuši profesionālo izglītību, kā arī cilvēki ar zemu izglītības līmeni. "Tur bieži vien ir arī dzīves laikā un darbā iegūtas veselības problēmas, kas iepriekšējo darbu vairs neļauj turpināt, bet, lai ietu jaunā, ir zināmi šķēršļi: gan šīs mūsdienu prasības, gan arī spēja jau tādā cienījamā vecumā pielāgoties," pastāstīja Simsone.

Neimane gan uz šiem iemesliem raugās kritiski, sakot, ka sāls nebūt nav motivācijā vai stereotipos, kuru laušana notiekot jau pārdesmit gadu: "Kamēr mēs neatzīsim, ka šajā jautājumā ir problēmas, kas nav saistītas tikai ar attieksmi un motivāciju, informāciju, bet problēmas, kas saistītas ar finansēm – un tās ir: kā dalīsim, kas maksās –, tikmēr neko neatrisināsim. Tas ir strīda jautājums, par ko mēs grūstāmies un grūstīsimies."

Objektīvi nenopelnāmais

Būtisks aspekts, kas jāņem vērā, runājot par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, ir objektīvi nenopelnāmā daļa jeb nenopelnītā darba samaksa par darba stundām, kuras nav iespējams nostrādāt veselības stāvokļa dēļ. Piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem nosēdēt astoņas stundas ratiņkrēslā nereti vienkārši nav iespējams, bet cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem var būt sarežģīti vai neiespējami noturēt uzmanību pilnu astoņu stundu darba dienu. Līdz ar to nākas strādāt nepilnu slodzi, kas savukārt atspoguļojas atalgojumā. Te nevalstiskās organizācijas izvirza svarīgu jautājumu – kurš kompensēs objektīvi nenopelnāmo?

Neimane norādīja, ka darba devēji nereti uzskata – lai ņemtu darbā cilvēku ar invaliditāti, viņam ir jābūt krietni pārākam par jebkuru citu kandidātu: "Darbiniekam netiek dota motivācija, jo – kāpēc lai es ietu strādāt? Es pilnu darba dienu nostrādāt nevaru, saņemu zem minimālās algas, piemēram, ja manas darbspējas par 40% saglabātas, tad saņemu 40% zem minimālās algas, faktiski tas neatmaksā manu darbu, jo darbs izmaksā – ceļš uz darbu, darba apģērbs, pusdienas vai vēl kas. Viss maksā, rezultātā cilvēkam tas neatmaksājas, nemaz nerunājot, ka visa pabalstu sistēma ir balstīta uz to, ka cilvēks nestrādā."

Viens no variantiem, kā risināt šādu situāciju, būtu, piemēram, invaliditātes reforma, paredzot, ka valsts pabalsts atkarīgs no darbspēju zuduma. Proti, ja darbspējas saglabājušās vien 40% apmērā, tad atlikušo – objektīvi nenopelnāmo – kompensē valsts. Tiesa, pagaidām gan tādas izmaiņas nav gaidāmas. "Tas ir sarežģīts jautājums, man liekas, nav tādas valsts, kura būtu pilnīgi precīzi visu atrisinājusi. Te ir jautājums, kas ir tā daļa, kas jākompensē. Vienmēr jau būs strīdus ābols – darba devēji gribēs, lai viņiem kaut ko piemaksā subsīdijās vairāk, un tas ir loģiski un saprotami. Savukārt cilvēks apzinās kādu savu nespēju vai nevarību, viņš nevar nostrādāt pilnu slodzi, bet, lai cilvēka cienīgu iztiku nopelnītu, viņam vajag kaut kādu minimumu saņemt," teica Lipskis.

Pretrunīgās kvotas

Viens no daudz apspriestiem risinājumiem, kā veicināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, ir obligātās kvotas valsts iestādēs un uzņēmumos. Neimane portālam "Delfi" pauda pārliecību, ka tas būtu labs veids, kā darba tirgū iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti.

"Vienkārši tiek ignorētas šīs prasības kvotām valsts pārvaldē. Pašvaldības, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kas pārtiek no nodokļiem un rada nodokļus. Arī tur vajadzētu nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti. Prasījām, prasījām, līdz nonācām pie tā, ka pieņēma labās gribas aicinājumu ņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti, bet rezultātā arī otra milzīgā problēma. Mēs daudz "izbraucam" uz to, ka cilvēki ar trešo invaliditātes grupu ir nodarbināti. Arī tas ir svarīgi, arī viņiem svarīgi, bet cilvēks ar smagu invaliditāti vispār krīt no šīm sistēmām ārā," sacīja Neimane.

Arī Lipskis piekrita, ka valstij ir jārāda piemērs, taču, viņaprāt, kvotas ir visai pretrunīgi vērtējams risinājums. Par to liecinot ārvalstu pieredze, piemēram, Polijā kvotu sistēmas situācijā darba devēji vienkārši atpērkoties, jo lētāk ir samaksāt sodu, nekā izpildīt kvotu.

Atbildot uz jautājumu par iespējamiem risinājumiem, kas varētu palīdzēt uzlabot situāciju šajā nodarbinātības sektorā, LDDK kā galveno un abpusēji izdevīgāko mehānismu nosauca jau iepriekš minētās subsidētās darba vietas. "Svarīgi būtu attīstīt subsidēto darba vietu radīšanu. Valstij būtu nepieciešams sniegt finansiālu atbalstu tiem darba devējiem, kuri vēlas nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti. Subsīdijas būtu nepieciešamas, piemēram, darba vietas pielāgošanai vai biroja ēkas pielāgošanai. Tāpat būtu apsverama ideja, ka valsts samazina darba devēja apmaksājamo dienu skaitu pārejošas darbnespējas (slimības lapas) gadījumā cilvēkiem ar invaliditāti, jo viņiem tās objektīvi ir biežāk nekā darbiniekiem bez invaliditātes. Valstij pašai būtu jāuzņemas šo dienu apmaksa jau ar pirmo slimošanas dienu cilvēkiem ar invaliditāti, neprasot to no darba devējiem," darba devēju nostāju portālam "Delfi" raksturoja Alksnis.