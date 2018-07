Rindas uz acu ārsta jeb oftalmologa konsultācijām šobrīd ir pašas garākās, apliecina Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), kura nodrošina augstas kompetences palīdzību bērniem. Rindā šobrīd gaida 1155 pacienti. Kā liecina nesen prezentētais Nacionālā veselības dienesta jaunais meklēšanas rīks, rinda pie oftalmologa uz 1. jūniju bija 144 dienas.

"Nepieciešamība un pieprasījums pēc ambulatorajiem pakalpojumiem oftalmoloģijas profilā ievērojami pārsniedz Bērnu slimnīcas esošo kapacitāti. Tas saistīts ar nepietiekamu speciālistu skaitu Bērnu slimnīcā," skaidro BKUS komunikācijas vadītāja Vita Šteina, piebilstot – ja vairāk slimnīcas oftalmologu izvēlētos strādāt pilnu, nevis nepilnu slodzi, kā tas ir šobrīd, rindas būtiski mazinātos.

Turklāt, ja oftalmologam citā poliklīnikā ir aizdomas par nopietnu acu saslimšanu, bērnam steidzamā kārtā nodrošinās apskati Bērnu slimnīcā, norāda slimnīcā. BKUS reģistratūrā arī portālam "Delfi" norādīja, ka pareizāk būtu vispirms apmeklēt acu ārstu citā poliklīnikā, un tad vajadzības gadījumā vērsties BKUS.

Profilaktiskas pārbaudes neveic

"Manam 11 gadus vecajam dēlam pēdējā laikā ir jūtīgas acis, bieži miedz acis. Bieži sūdzas, ka sauli nevar izturēt. Vēlējāmies uzzināt, ko speciālisti iesaka, kaut vai kādas saulesbrilles nēsāt. Bērnu slimnīcā ir labākie speciālisti, tādēļ vēlējāmies lai pārbauda – varbūt nav nekā tāda, bet varbūt ir," tā portālam Delfi stāsta Jūrmalas iedzīvotāja, pēc kuras vēlēšanās rakstā nav minēts viņas vārds. Turklāt ģimenē bijuši gadījumi, kad brilles jānēsā jau kopš bērnības, tādēļ arī bažas ielaist problēmas. Ģimene vispirms centusies pierakstīt bērnu elektroniski citā privātā poliklīnikā, bet tas neizdevies

Tā kā bijušas grūtības sazvanīt Bērnu slimnīcu, pirmdien zēna māte nolēma pieteikties elektroniski Bērnu slimnīcas mājas lapā, aizpildot pieteikumu. Sekojis e-pasts ar jautājumiem, vai oftalmologs tiks apmeklēts pirmoreiz vai atkārtoti, un kāds ir vizītes mērķis. Sieviete atbildējusi, ka nepieciešama profilaktiska vizīte.

"Rakstīju, kā ir. Ja būtu uzbūrusi nez kādu ainu, varbūt būtu cita atbilde, taču tas nebūtu godīgi," saka puikas mamma. Uz vēstuli saņemta atbilde – slimnīca informēja, ka pie oftalmologiem ir garas rindas, jo slimnīca ārstē bērnus no visas Latvijas, un, ka šī ir vienīgā vieta, kur bērni ar smagām saslimšanām var saņemt augsti kvalificētu ārstu palīdzību.

"Uz VSIA "BKUS" Acu slimību klīniku nāk bērni iepriekš diagnosticētām acu saslimšanām, kuriem jāveic padziļinātas izmeklēšanas / acu operācijas vai jāturpina hronisko saslimšanu ārstēšana, kuru nav iespējams veikt citās ārstniecības iestādēs," rakstīja BKUS, un šāda informācija rodama arī slimnīcas mājas lapā.

Slimnīcā arī norādīja – ja bērnam nepieciešam oftalmologa konsultācija vienkāršai redzes pārbaudei, pirmsskolas apskatei, profilaktiskās apskates viena un trīs gadu vecumā, līdz brīdim, kamēr slimnīca spēs piesaistīt papildus speciālistus paaugstinātā pakalpojumu pieprasījuma nodrošināšanai, tā aicina izmantot iespēju profilaktiskās redzes pārbaudes veikt citās poliklīnikās, kur gaidīšanas laiks varētu būt īsāks.

Vēstules saņēmēju pārsteidzis tas, ka netika piedāvāta pat iespēja par maksu apmeklēt oftalmologu. Apzinoties, ka valsts apmaksātas konsultācijas varētu būt grūti pieejamas, šādu iespēju ģimene apsvēra. "Man nepiedāvāja vispār neko," saka zēna māte.

Ārsti nevēlas slimnīcā pieņemt par maksu

Par atteikumu veikt profilaktiskās pārbaudes slimnīcas pārstāve Šteina atbild, ka Bērnu slimnīca ir universitātes slimnīca, kas pacientiem bērniem sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības, terciārā un sekundārā līmeņa stacionārās un ambulatorās ārstniecības pakalpojumus, tostarp acu slimību gadījumos kā šķielēšana, ambliopija, refrakcijas traucējumi, bērnu katarakta un glaukoma, acs un orbītas audzēji un citas saslimšanas.

"Tādēļ mēs koncentrējam pieejamos resursus, nodrošinot augstas kompetences palīdzību bērniem, kuri nevar saņemt līdzvērtīgu palīdzību citviet Latvijā. Mums ir svarīgi organizēt pacientu plūsmu tā, lai ar esošajiem resursiem spētu sniegt palīdzību tiem pacientiem, kuriem tā nepieciešama visvairāk," skaidro Šteina.

Maksas oftalmologu konsultācijas BKUS bērniem nav pieejamas.

Lai arī oftalmologi varētu par maksu Bērnu slimnīcā pieņemt pacientus ārpus darba laika, to viņi nedara un izvēlas strādāt citviet, norāda slimnīcas pārstāve. Kā ievēroja portāls "Delfi" pavisam netālu no BKUS atrodas privāts uzņēmums veselības māja "Olīva," kur par maksu pieņem daudzi BKUS speciālisti, to vidū arī vadošie bērnu acu ārsti.

Ziņas, kur ārsti pieņem par valsts naudu un cik garas ir rindas ārstniecības iestādēs uz konsultāciju, var atrast Nacionālā veselības dienesta mājas lapā rindapiearsta.lv. Tiesa, šai informācijai ir informatīvs raksturs, jo vietnē var aplūkot rindu garumu uz 1. jūniju.