Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 73 VAS ''Latvijas autoceļu uzturētājs'' ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz: Ainažu šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Siguldas šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Vangažiem un no Līgatnes līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļa (A4) posmā no Baltezera līdz Saulkalnei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Ogrei un no Nīcgales līdz Krāslavai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Anneniekiem līdz Skrundai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Talsiem līdz Usmai, Grebņeva–Medumi šosejas (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem un Daugavpils apvedceļa (A14).

Reģionālie autoceļi apledo Rīgas, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saldus, Talsu, Valkas, Tukuma un Valmieras apkārtnē.

Ziemas uzturēšanas darbi valsts autoceļu tīklā notiek prioritārā secībā, atkarībā no valsts autoceļu klasifikācijas un satiksmes intensitātes ceļi ir sadalīti vairākās ziemas uzturēšanas klasēs – A, A1, B, C, D klasē. Vislielākā uzmanība tiek pievērsta A un A1 klases ceļiem, kas pārsvarā ir galvenās nozīmes autoceļi uz kuriem ir intensīva satiksme, informē LVC.

Ziemas uzturēšanas tehnika strādā agrās rīta stundās, lai laikā, kad autobraucēji dodas darba gaitā, apledojuma gadījumā autoceļi jau būtu nokaisīti. Atkarība no laika apstākļiem, var tikt pieņemts lēmums par preventīvo kaisīšanu.