Gatavojoties gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Sarunu festivāls "Lampa" šogad piedāvās īpašu festivāla zonu "Politiskā arēna". Tajā ar savām teltīm tiks pārstāvētas astoņas Latvijas politiskās partijas un partiju apvienības.

""Lampa" ir vieta, kur ar sarunām un diskusijām veicinām sabiedrības iesaistīšanos sabiedriskajos un pilsoniskajos procesos, tādējādi stiprinot Latvijas kā demokrātiskas valsts attīstību. Tieša un nepastarpināta saruna starp politiķiem un vēlētājiem ceļ politikas kvalitātes latiņu. Neslēpjoties aiz fotošopētiem plakātiem un reklāmām, skatoties cilvēkiem acīs, dzīvā argumentu un ideju cīņā varam cerēt rast sapratni un risinājumus sabiedrības izaicinājumiem," par "Politiskās arēnas" izveides mērķi un ideju stāsta festivāla direktore Ieva Morica.

"Politiskajā arēnā" piedalīties bija aicinātas visas Latvijā aktīvās nacionālā līmeņa partijas. No tām atsaukušās un Cēsīs būs sastopamas astoņas partijas un partiju apvienības – Zaļo un Zemnieku savienība, Attīstībai PAR!, KPV LV, sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa", politisko partiju apvienība "Jaunā Vienotība", Jaunā konservatīvā partija, Progresīvie un No Sirds Latvijai. Lai partiju dalība būtu godīga, jēgpilna un uz savstarpēju cieņu vērsta, tās aicinātas veidot nepastarpinātu sarunu ar festivāla apmeklētājiem par partijai svarīgiem jautājumiem.

Politologs, Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS valdes priekšsēdētājs Ivars Ījabs par "Politisko arēnu" teic: "Festivāla "Lampa" rīkotāji priecājas par tik plašu politisko partiju pārstāvniecību šā gada festivālā un no savas puses rūpēsies, lai mūsu starpā veidotos lietišķa un interesanta diskusija. Kopīga klātbūtne Cēsīs dos ieskatu galvenajās politiskās izvēlēs šā gada Saeimas vēlēšanās, pēc iespējas atbrīvojot debates no Rīgas sakāpinātās gaisotnes, nošķirot būtisko no nebūtiskā un saturu no retorikas."

Politiķus varēs satikt ne tikai partiju teltīs "Politiskajā arēnā", bet arī uz citām festivāla skatuvēm. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties sarunā par to, kā NVO un politiķiem nojaukt savstarpējo neuzticības sienu un būvēt uzticēšanos kopā, apspriest žurnālistu un politiķu sadarbības iespējas, diskutēt par to, kādai jābūt mūsdienīgai partijai un kurš būvēs Latvijas ilgtspējīgu attīstību, kā arī kopīgi vērtēt politiķu dalību prāta spēlēs vai "Ārpolitikas čempionātā".

Šogad "Lampa" Cēsu pils parkā iedegsies 29. – 30. jūnijā. Plašāk par festivālu lasāms šeit.