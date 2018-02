Jēkabpilī kontroliere no SIA " Jēkabpils autobusu parks" autobusa izsēdinājusi kādu 11 gadus vecu meiteni viņai nezināmā vietā, vēsta vietējais Jēkabpils portāls "Radio1.lv".

Ar portālu sazinājusies jēkabpiliete Līga un paudusi sašutumu par to, ka viņas 11 gadus veco meitu biļešu kontroliere pirmdien, 12. februārī, izsēdināja no 5. maršruta autobusa, nepagaidot, kamēr bērns somā sameklē un viņai uzrāda biļeti.

"Līga sacīja, ka meita brīvdienās saslima un viņa kopā ar bērnu šodien devās uz poliklīniku pie ģimenes ārsta, kur meitenei noteikts ambulatorais ārstēšanās režīms. Bērnam, esot poliklīnikā, arī paaugstinājusies temperatūra. Pēc tam abas ar piektā maršruta autobusu, kas no pieturvietas "Poliklīnika" atiet pulksten 11.20, devušās prom, Līga, lai dotos uz darbu, bet meita - mājās. Līga izkāpusi pieturvietā "Vecpilsētas laukums" un devusies uz darbu, savukārt meitai bijis jābrauc līdz pieturvietai "Dārzu iela". Lai biļeti nepazaudētu, meita to ielikusi somā. Pieturvietā "Meža iela" iekāpušas kontrolieres. Meita, būdama slima un ar temperatūru, un sliktu pašsajūtu nav varējusi tik ātri atrast biļeti, kā arī satraukusies, ka neizdodas atrast, un sākusi raudāt. Kontroliere nav gaidījusi, kamēr bērns nomierinās un atrod biļeti, un ziemas laikā raudošu, slimu bērnu izsēdinājusi no autobusa pieturvietā "Akurātera iela"," skaidrots portāla publikācijā.

Meita zvanījusi mātei un jautājusi, ko tagad darīt, jo no pieturvietas, kur izsēdināta, kājām ceļu uz mājām nezinot kā atrast, un viņai nav bijis arī naudas, lai brauktu ar nākamo autobusu.

Mātei palīdzējusi kolēģe, kas ar savu transportu aizvedusi viņu pie meitas un nogādājusi to mājās, kur meita nomierinājusies un atradusi, kurā somas kabatiņā bija ielikusi biļeti.

"Līga ir neizpratnē, kā kontrolieres var izsēdināt mazu, raudošu meiteni no autobusa, nepagaidot, kamēr bērns sameklē biļeti? Tāpat arī pārsteidzot citu pasažieru vienaldzība šajā situācijā, kas nav iejaukušies un aizstāvējuši mazo meiteni," minēts publikācijā.

Uzņēmuma "Jēkabpils autobusu parks" direktors Jānis Ščerbickis portāla pārstāvjiem sacīja, ka ir nepatīkami pārsteigts par šādu kontrolieru rīcību, jo uzņēmumā, atsaucoties uz līdzīgiem gadījumiem citviet Latvijā, tajā skaitā arī uz gadījumiem ar traģiskām sekām, kontroles dienestam esot vairākkārt uzsvērts, ka bērni ir īpaši pasažieri un tiem ar vai bez biļetes jānonāk galapunktā.

Ščerbickis sola, ka šis atgadījums tiks izmeklēts un vainīgie saukti pie atbildības.