Finanšu ministrija (EM) pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikuma rosina ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neaplikt Ukrainas, Azerbaidžānas un Indonēzijas valdību stipendiju programmas.

Attiecīgais priekšlikums ietverts grozījumos rīkojuma projektā "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām", kas iesniegts starpinstitūciju saskaņošanai.

FM skaidroja, ka ar IIN netiek apliktas stipendijas, kas izmaksātas no budžeta, Ministru kabineta apstiprinātu biedrību un nodibinājumu līdzekļiem vai no to starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem, kurās līdzdalību ir apstiprinājis Ministru kabinets. IZM šā gada martā vērsās FM ar lūgumu paplašināt ar IIN neapliekamo stipendiju programmu loku.

Tādējādi ar IIN turpmāk varētu neaplikt stipendijas, kas izmaksātas Eiropas Savienības (ES) programmas "Eiropas solidaritāte un brīvprātīgais darbs" ietvaros. Šajā programmā stipendijas tiek maksātas 100% apmērā no programmas līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējums nav nepieciešams. Programmas darbības ilgums ir no 2018.gada līdz 2020.gadam.

Tāpat minētajā sarakstā plānots iekļaut Ukrainas valdības stipendiju programmu, kas katru gadu piedāvā līdz desmit stipendijām pilna laika bakalaura un maģistra līmeņa studijām, līdz piecām stipendijām doktorantūras līmeņa studijām, līdz desmit stipendijām pilna laika bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studijām, kā arī līdz desmit stipendijām zinātniskās pētniecības īstenošanai.

Ar IIN varētu neaplikt arī Azerbaidžānas valdības stipendiju programmas ietvaros izmaksātās stipendijas, kā arī Indonēzijas valdības "Darmasiswa" stipendiju programmu.