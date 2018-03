SAB nevērtējot situāciju tik krasi un radikāli kā Aizsardzības ministrija (AM) pagājušajā nedēļā izplatītajā paziņojumā. Maizītis gan piebilda, ka AM vērtējumā ir vairāk tehnisks uzsvars, cik ātri izplatās konkrētas ziņas.

Maizītis atzina, ka pašlaik publiski publiski pieejamajā informācijā ir ļoti daudz pretrunu, bet nekas neliecina, ka kāds no ārpuses līdz šim brīdim būtu nopietni centies ietekmēt Latvija drošību kopumā vai finanšu sektora drošību.

Publiski ir izskanējis ļoti daudz viedokļu un vispirms būtu jāskaidro, kam ir vai nav taisnība, pauda Maizītis. Ar to vispirms ir jātiek skaidrībā un tikai tad var runāt par tik nopietniem secinājumiem kā apdraudējums valstij, norādīja SAB direktors.

Kā ziņots, AM pagājušajā nedēļā paziņoja, ka, ņemot vērā pēdējo dienu notikumus banku sektorā un Latvijas Bankas prezidenta aizturēšanu, pastāv augsta varbūtība, ka no ārienes tiek organizēts plaša mēroga informācijas uzbrukums pret Latviju, un, iespējams, ka arī notiks uzbrukuma turpinājums. AM vērsa uzmanību, ka šāda operācija pēc struktūras un izpildījuma ir identiska tām, kas tika novērotas priekšvēlēšanu laikā ASV, Francijā un Vācijā.

Iepriekš AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins nekomentēja, kura valsts šādu informācijas operāciju, iespējams, realizējusi, taču piebilda, ka viens no AM uzdevumiem ir analizēt notikumus informācijas telpā, jo informācijas telpa ir viens no hibrīdkara mērķiem.