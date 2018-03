Ceturtdienas, 29. marta, vakarā Rīgā veidojas sastrēgumi, kas līdz pat 40 minūtēm kavē arī sabiedriskā transporta kustību, informē pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Visilgāk jāgaida maršruta autobusus, kas kavē līdz pat 40 minūtēm. Trolejbusi kavējas par aptuveni 30 minūtēm, bet tramvaji par aptuveni 20 minūtēm.

Vislielākie sastrēgumi ap pulksten 18 izveidojušies Kārļa Ulmaņa gatvē no Ojāra Vācieša ielas līdz Brīvības gatvei, Maskavas ielas pagriezienā uz Krasta ielu, Liepājas ielas posmā no Mārupes līdz Atpūtas ielai, Brīvības gatvē no Lielvārdes līdz Šmerļa ielai, uz Salu un Vanšu tilta, kā arī citviet, liecina vietnē "Baltic Maps" pieejamā informācija.