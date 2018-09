Septiņu gadu laikā no Rīgas uz ārzemēm vai citiem Latvijas novadiem kopumā pārcēlušies 78 692 cilvēku, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) mājaslapā pieejamā informācija.

CSP ir izveidojusi interaktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju iekšzemes migrāciju, kurā var skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās kopš 2000. gada.

Dati Latvijas kartē skatāmi par reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām. Kartē var pārslēgt migrācijas plūsmu virzienu (aizbrauca, atbrauca) un mainīt laika periodu – 2000.–2018.gads, 2011.–2018.gads un 2017.–2018.gads. Rīks ietver informāciju gan par iekšējo, gan ārējo migrāciju, salīdzinot iedzīvotāju faktiskās dzīvesvietas.

Pēc pārvaldes datiem, laika posmā no 2011.–2018.gadam no Rīgas uz ārzemēm pārcēlušies 38 434 cilvēki, bet no Rīgas uz citām Latvijas pašvaldībām – 40 258 cilvēku.

Visvairāk cilvēku no Rīgas pārcēlušies uz Jūrmalu – kopumā 4445 iedzīvotāji. Nākamais lielākais skaits "aizceļojušo" ir uz Mārupes un Carnikavas novadiem – uz abām vietām pārcēlušies gandrīz 3000 rīdzinieku.

Kopumā septiņu gadu laikā uz Pierīgu no Rīgas pārcēlušies vairāk nekā 28 000 iedzīvotāju.

Savukārt pārvākušies no ārzemēm uz Rīgu šajā laika posmā ir 15 037 cilvēki, bet no citiem valsts novadiem uz Rīgu – 53 426 cilvēki.