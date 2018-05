Jau ziņots, ka pirmdien VUGD visā Latvijā ieslēdza trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, bojājumus vai traucējumus sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamību.

Ieslēgtas tika 163 no 164 Latvijā esošajām civilās aizsardzības trauksmes sirēnām, jo netika iedarbināta viena trauksmes sirēna, kas šobrīd ir demontēta jumta remonta dēļ. No pārbaudītajām 163 trauksmes sirēnām bez traucējumiem un bojājumiem automātiski nostrādājušas 151 trauksmes sirēnas, bet sešas trauksmes sirēnas iedarbinātas manuāli. Savukārt sešām trauksmes sirēnām tika konstatēti darbības traucējumi, no kurām piecas trauksmes sirēnas nenostrādāja.

Rīgā un Rīgas reģionā no 54 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādājusi 51, savukārt vienai nostrādājis skaņas signāls bez rotācijas. Divas trauksmes sirēnas nav nostrādājušas.

Kurzemē no pārbaudītajām 29 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādājušas 28, bet viena trauksmes sirēna nav darbojusies. Zemgalē no 23 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādājušas 19 ierīces. Divas trauksmes sirēnas iedarbinātas manuāli, bet divas trauksmes sirēnas nav ieslēgušās. Latgalē no 29 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādājušas 27, bet divas trauksmes sirēnas iedarbinātas manuāli. Vidzemē no 28 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādājušas 26, bet divas trauksmes sirēnas iedarbinātas manuāli.

Iepriekšējā trauksmes sirēnu pārbaudē pagājušā gada novembrī no 164 sirēnām iedarbinātas tika 162, no kurām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādāja 142 trauksmes sirēnas, bet manuāli tika iedarbinātas 15 trauksmes sirēnas, bet piecas trauksmes sirēnas nenostrādāja.

Pirmdien VUGD 112 Zvanu centri saņēmuši 85 zvanus no iedzīvotājiem, kuri nebija ieguvuši informāciju par notiekošo trauksmes sirēnu darbības pārbaudi vai arī ziņoja par to, ka nedzird sirēnas.

Latvijā izvietotās 164 trauksmes sirēnas nenodrošina to dzirdamību visā Latvijas teritorijā, bet iedzīvotājiem nav jāsatraucas par to, ka viņi nesaņems informāciju par apdraudējumu vai katastrofu, norāda VUGD. Paralēli trauksmes sirēnu iedarbināšanai, lai informētu par izveidojušos situāciju, ārkārtas situācijās operatīvie dienesti izmantos arī citus apziņošanas līdzekļus – paziņojumu nodošanu caur operatīvo transportlīdzekļu skaļruņiem, iedzīvotāju dzīvesvietu apsekošanu.