Slimnīcās tika nogādāti cilvēki vecumā no diviem līdz 83 gadiem, tostarp četri bērni. Lielākai daļai cilvēku veselības stāvoklis pasliktinājās, ilgstošu laiku pavadot ārā saulē, tostarp visbiežāk, pavadot laiku pie ūdens vai fiziski strādājot. Vairākos gadījumos veselības stāvokļa pasliktināšanos veicināja arī galvassegas nelietošana un nepietiekoša šķidruma uzņemšana.

Vienlaikus svētdien slimnīcās nogādāti arī 13 cilvēki saistībā ar alerģisku reakciju pēc kukaiņu dzēlieniem.

Trijos no gadījumiem cilvēkus lapsenes sadzēlušas, malkojot dzērienus vai ēdot. Vidzemē 44 gadus vecs vīrietis, dzerot limonādi, sajuta asas sāpes mēlē. Vīrieti mēlē sadzēla lapsene. Tāpat Kurzemē 59 gadus vecs vīrietis dzēra no bundžiņas alu, kurā esošā lapsene iekļuva vīrietim rīklē un sadzēla to. Savukārt Vidzemē 66 gadus vecai sievietei lapsene iedzēla mutē, kad viņa ēda tomātu.

Kopumā diennakts laikā NMPD mediķi devušies uz 1113 izsaukumiem, no kuriem 266 bijuši saistīti ar dažāda veida traumām.