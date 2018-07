Izsaukumu VUGD saņēma pulksten 10.44. Saimniecības ēkai 300 kvadrātmetru platībā dega jumts.

No degošās ēkas glābēji izveda vieglo automašīnu un motorolleri, kā arī no liesmām nosargāja blakus esošās būves. Ugunsgrēku likvidēja pulksten 15.19.

Trešdien ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sadzīves mantas dzīvoklī, sausā zāle, meža zemsedze, trīs gadījumos uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, septiņas vieglās automašīnas, kondicionieris pie ēkas fasādes, dzīvojamās mājas jumts un šķūnis.

No kokiem Rēzeknē, Ogrē, Daugavpilī un Rīgā VUGD no kokiem nocēla kaķus, kas paši saviem spēkiem nespēja tikt lejā. Madonas novada Barkavas pagastā no akas izcēla govi. Rīgā no strūklakas izcēla ievainotu putnu, bet no kāda pagraba – iestrēgušu kaķi. Savukārt Ķeguma novada Birzgales pagastā izglābts stārķis, kas bija sapinies ligzdā.

No 18. jūlija pulksten 6.30 līdz 19. jūlija pulksten 6.30 VUGD saņēma 82 izsaukumus – 34 uz ugunsgrēku dzēšanu un 31 uz glābšanas darbiem, bet 17 no izsaukumiem bija maldinājumi.