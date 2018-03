Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 95 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem – Rīgas apvedceļa posmā no Salaspils līdz Babītei (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Pāterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Meitenei, Liepājas šosejas (A9) visa maršruta garumā, Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Popei, Liepājas – Rucavas (A11) šosejas visa maršruta garumā, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, Grebņevas – Medumu (A13) šosejas visa maršruta garumā un Daugavpils apvedceļa (A14).

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, izņemot Balvu apkārtni, un Aizkraukles, Madonas apkārtnē.

LVC aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu.