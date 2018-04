Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Neiroķirurģijas klīnikas ķirurgi veikuši līdz šim Latvijā nepieredzētu mazinvazīvu operāciju kakla skriemeļiem, informēja slimnīcas pārstāve Zane Siliņa.

Pēc viņas paustā, šāda veida operāciju veikšana ievērojami samazina pēcoperācijas riskus un saīsina pacienta atlabšanas laiku.

Siliņa skaidroja, ka sākotnēji pacients bija vērsies pēc palīdzības, jo bija sākušās sāpes skausta daļā, kas nepārgāja, pat lietojot pretsāpju līdzekļus. Pacients iestājās Stradiņa slimnīcas stacionārā, lai veiktu papildu izmeklējumus, un, apskatot datortomogrāfijas izmeklējumu rezultātus, speciālisti pamanīja patoloģisku lūzumu kakla otrajā skriemelī, proti, skriemelis bija stipri bojāts ar lūzumu un kaula sabrukšanu, tomēr saglabājot ārējo kaula garoziņu.

Magnētiskās rezonanses izmeklējumu rezultāti parādīja, ka tiešas ietekmes uz nervu struktūrām pagaidām nav. Šī skriemeļa tālāka sabrukšana izraisītu pacienta roku un kāju paralīzi sakarā ar muguras smadzeņu nospiedumu, nestabilitāti galvas kakla pārejas zonā, un tāpēc būtu sarežģīti veikt atbilstošas vaļējas galvas, kaklu fiksējošas operācijas, lai uzlabotu pacienta stāvokli, kā arī grūti garantēt labus rezultātus.

Neiroķirurģijas klīnikas traumatologs, ortopēds, veiktās operācijas komandas atbildīgais ķirurgs Jānis Osītis norādīja, ka lielākā problēma bija nodrošināt piekļūšanu otrā kakla skriemeļa zobveida izauguma pamatnei. "Standarta operācijas pieeja no priekšpuses parasti nesniedzas augstāk par trešo kakla skriemeli. Balstoties uz savām zināšanām un gūto pieredzi Vācijā, piedāvājām pacientam veikt Latvijā pirmo šāda veida mazinvazīvo operāciju, kuras laikā varētu apvienot divas procedūras - piekļūt kakla otrajam skriemelim un iegūt audu paraugu - biopsiju, lai apstiprinātu kaulos notiekošo procesu, un veikt skriemeļa nostiprināšanu ar cietējošas vielas injekciju - vertebroplastiju. Manipulācijas laikā kaklā tika veikts neliels iegriezums, pa kuru pēc kakla orgānu atvirzīšanas ievadīja adatu. Liela nozīme šādās operācijās ir asistentam, kurš nodrošina, ka kakla orgāni manipulācijas laikā nespiež uz adatu," stāstīja ārsts.

Viņš norādīja, ka Rietumeiropā un ASV ir ļoti izplatītas mazinvazīvas operācijas, kuru laikā pēcoperāciju riski ir krietni mazāki, un, tā kā manipulācija noritēja veiksmīgi, ārsti ir gatavi to pielietot līdzīgās situācijās arī turpmāk.

Slimnīcā informēja, ka manipulācija noritēja veiksmīgi un bija īsāka nekā plānots. Pēc operācijas pacientam tika veikta atkārtota datortomogrāfija, lai precizētu kaulu un cementa stāvokli. Tas izrādījās apmierinošs un pacienta ārstēšana turpinās nodaļā. Kustību spējas nebija traucētas, un sāpes skaustā bija pierimušas.

Siliņa skaidroja, ka pacienta ieguvumi atveseļošanās procesā ir ievērojami. Ja šāda operācija būtu jāveic konvencionāli - tas nozīmētu divas plašas pieejas mugurkaulam - gan no priekšpuses, gan no muguras puses ar salīdzinoši augstu operācijas komplikāciju risku - asins zudums, infekcija un problēmas ar stabilizējošo implantu konstrukciju, un tai būtu jāierobežo galvas kustības, to daļēji nofiksējot.