Par neuzticības izteikšanu Zelderim nobalsoja septiņi deputāti, bet pret balsoja seši. Likums par pašvaldībām noteic, ka domes priekšsēdētāju no amata var atbrīvot tad, ja par to nobalso vairāk nekā puse no visiem domē ievēlētajiem deputātiem. Šajā gadījumā, lai atbrīvotu mēru no amata, par to būtu jānobalso vismaz deviņiem no kopumā 17 deputātiem, skaidroja Ķīviča.

Par neuzticības izteikšanu balsoja tie septiņi deputāti, kuri bija rosinājuši neuzticības balsojumu, - partijas "Talsu novada attīstībai" deputāti Andis Astrātovs, Ģirts Kalnbirze, Oļegs Solovjovs un Gerda Zeberiņa, Latvijas Zaļās partijas deputāts Alfons Spēks, Latvijas Reģionu apvienības deputāte Daiga Feldmane un Jaunās konservatīvās partijas deputāte Inga Gluzda.

Pret neuzticības izteikšanu balsoja pats Zelderis, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" deputāti Ilze Indriksone un Gundars Sebris, "Mēs - Talsiem un novadam" deputāts Lauris Pīlēģis, kā arī "Vienotības" deputāti Edmunds Demiters un Normunds Tropiņš.

Domes sēdē nepiedalījās Latvijas Zaļās partijas deputāte Tabita Kalniņa un partijas "Mēs - Talsiem un novadam" deputāte Ilva Norenberga. Savukārt domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Dainis Karols paziņoja, ka viņš un deputāts Almants Kalniņš, kuri abi pārstāv Latvijas Zemnieku savienību, neuzticības balsojumā nepiedalīsies.

Jau ziņots, ka septiņi deputāti bija iesnieguši pieprasījumu par neuzticības balsojumu Zelderim.

Iepriekš šie septiņi deputāti un arī Latvijas Zaļās partijas deputāte Tabita Kalniņa aicināja Zelderi līdz 6. jūnijam paziņot par savu atkāpšanos no domes priekšsēdētāja amata. Tāpat kā aicinājumu Zelderim pašam atkāpties, arī pieprasījumu par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam deputāti pamatoja ar to, ka viņa darbību rezultātā pašvaldībai pastāvot risks neizpildīt savas saistības, tiekot radīti tiesvedības draudi, iespējami materiāli zaudējumi un apdraudēta vairāku projektu īstenošana. "Domes priekšsēdētāja autoritārā vadības stila un darbinieku mobinga dēļ tiek būtiski traucēts Talsu novada izpildvaras darbs. Sistemātiski netiek ievērota pašvaldībai saistoša domes sēžu vadības kārtība un Ētikas kodekss," teikts septiņu deputātu pieprasījumā.

"Kā tas bija sagaidāms, Zelderis neatsaucās deputātu aicinājumam izvērtēt savu darbību un pašam atkāpties no amata. Tā vietā sarīkota lielākoties partijas biedru apmeklēta sapulce, lai turpinātu gandrīz gadu skandināto dziesmu par nepātraukto cīņu un intensīvo darbu, kas nekādus redzamus augļus nav nesis," teikts opozīcijas partijas "Talsu novada attīstībai" paziņojumā medijiem.

Zelderis jau iepriekš norādīja, ka neatkāpsies no amata. "Es to noteikti nedarīšu," deputātu aicinājumu līdz 6. jūnijam paziņot par savu atkāpšanos komentēja Zelderis.

"Opozīcija vēlas virzīt [iepriekšējā domes sasaukumā sāktos] projektus par "uzpūstām" cenām. Tādu izšķērdību un līdzekļu izsaimniekošanu es kā pašvaldības vadītājs nedrīkstu pieļaut," sacīja Talsu mērs. Kā piemēru viņš minēja Talsu Galvenās bibliotēkas projektu, par ko pirms gada ar būvnieku noslēgts 2,45 miljonu eiro vērts līgums, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pašvaldības piesaistītais būvspeciālists, Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis Guntars Liepiņš secinājis, ka ēku Brīvības ielā 17a bibliotēkas vajadzībām varētu pārbūvēt ievērojami - par 30% - lētāk, neatstājot ietekmi uz rezultāta kvalitāti. Par šo jautājumu gan pašvaldība ar būvnieku panākusi vienošanos, kas paredz, ka ne vēlāk kā līdz 22. jūnijam būvniekam jāsniedz savs piedāvājums par būvdarbu kopējās cenas samazinājumu un darbu izpildes laika grafiku.

Savukārt opozīcijas deputāts Astrātovs apgalvoja, ka esot arī cits ekspertu atzinums, kur konstatēts sadārdzinājums nevis par 30%, bet gan par tikai 2%. Pēc Astrātova domām, domes vadība vēloties būvniekam piespiest nesamērīgu un neatbilstošu izmaksu samazinājumu. Domes priekšsēdētājs tam nepiekrīt, norādot, ka viņam nav pamata neuzticēties serificēta būvspeciālista, Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekļa vērtējumam.

Zelderis arī noraidīja opozīcijas pārmetumus, ka domes vadības rīcības dēļ tiek būtiski kavēta vairāku projektu īstenošana. Pēc Zeldera teiktā, daļēji problēmas radot tieši opozīcijas pretdarbība. "Projekti nav apstādināti," uzsvēra Zelderis, skaidrojot, ka turpinās darbs pie divu bērnudārzu, Raiņa ielas pārbūves, stadiona un citiem lieliem projektiem.

Jau ziņots, ka pēc pērn jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām Talsu novadā nomainījās vara. Sešu Talsu novada domē ievēlēto partiju pārstāvji parakstīja vienošanās memorandu par sadarbību. Sadarbības memorandu parakstīja partijas "Mēs - Talsiem un novadam", Latvijas Zemnieku savienības, Latvijas Zaļās partijas, "Vienotības", "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un Jaunās Konservatīvās partijas pārstāvji, kuriem kopā Talsu novada domē ir 12 no 17 deputātu vietām. Par domes priekšsēdētāju ar 12 balsīm "par" tika ievēlēts Zelderis.

Ārpus sadarbības memoranda palika iepriekšējā Talsu novada domes priekšsēdētāja Aivara Lācarus pārstāvētā partija "Talsu novada attīstībai" ar četriem deputātiem un Latvijas Reģionu apvienība, kas ieguva vienu deputāta vietu.