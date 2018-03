Unikālā operācijā pacientam izārstē mokošas galvassāpes – pakauša nervu ietin paša taukaudos

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā mikroķirurgu komanda veikusi unikālu operāciju, lai atsvabinātu pacientu no mokošām galvassāpēm, pret kurām pretsāpju medikamenti nelīdzēja. Galvassāpju iemesls bija nospiests pakauša nervs, kas operācijas laikā tika atbrīvots un ietīts no paša pacienta taukaudiem izveidotā polsterējumā, lai pasargātu to no atkārtota nospieduma veidošanās, portāls "Delfi" uzzināja slimnīcā.