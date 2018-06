Dziesmu un deju svētku norises vietās varēs ienest arī savu ēdienu un bezalkoholiskos dzērienus, informē drīzumā gaidāmo svētku rīkotāji, kuri pēc plašajām diskusijām sabiedrībā veica izmaiņas kārtības noteikumos.

Svētku mājas lapā publicēti ieteikumi attiecībā uz līdzi ņemamo pārtiku, kā arī citas aktuālas ziņas svētku dalībniekiem.

Izmaiņas kārtības noteikumos rīkotāji veica, ņemot vērā to, ka svētku dalībnieku vidū ir cilvēki, kuriem ir īpaši ēšanas paradumi un vajadzības, portālam "Delfi" skaidroja XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Vasiļjeva. Viņa piebilda, ka alkoholiskos dzērienus gan ienest nedrīkstēs.

Svētku mājas lapā "dziesmusvetki.lv" publicēti Pārtikas un veterinārā dienesta ieteikumi saistībā ar līdzi ņemamo pārtiku. Piemēram, ir ieteicams izvēlēties ēdienus, kuriem nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra, proti, kas nav jāuzglabā aukstumā. Ja tomēr ēdienus pagatavo no produktiem, kuri ātri bojājas vai zaudē savu ārējo izskatu, tad to nepieciešams uzglabāt no +4 līdz +2 grādu pēc Celsija skalas temperatūrā – aukstuma somā, un jāapēd divu stundu laikā. Tāpat arī gatavos ēdienus jāievieto tīros, slēgtos traukos, rakstīts ieteikumos.

Svētku organizatori arī informē par citiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, svētku dalībnieka kartes iespējām – tā ir gan dalībnieka identifikācijas dokuments, gan dalībnieka ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Ar šo karti dalībnieki varēs no 30. jūnija līdz 9. jūlijam bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko transportu. Tāpat arī šajā laikā varēs bez maksas braukt vilcienā Rīgā un Pierīgā, A un B zonā.

Braukšanas biļeti varēs saņemt jebkurā AS "Pasažieru vilciens" biļešu tirdzniecības kasē vai vilcienā pie konduktora kontroliera, uzrādot svētku dalībnieka karti. Tāpat arī varēs saņemt ēdināšanas pakalpojumus svētku norises vietās un iekļūt mēģinājumu un koncertu norises vietās.

Dziesmu un Deju svētku mājas lapā arī atrodamas ziņas par mobilo lietotni "Svētki", kuru izstrādāja informācijas tehnoloģiju uzņēmums "Squalio". Organizatori norāda, ka šī lietotne būs dalībnieka individuālais palīgs un plānotājs svētkos. Tajā būs pieejama dalībniekiem nepieciešamā informācija – mēģinājumu laiki un vietas, naktsmītnes un maltītes, svētku koncerti un daudz kas cits.

Svētku rīkotāji arī vēsta, ka iedzīvotājiem ar kustību ierobežojumiem tiks organizēts speciāls transports nokļūšanai līdz Mežaparka Lielajai estrādei ģenerālmēģinājumā un noslēguma koncertā.

Autobuss izbrauks no sabiedriskā transporta pieturvietas "Viestura prospekts 97". Autobuss kursēs gan pirms koncerta, gan koncerta laikā, gan tam noslēdzoties.