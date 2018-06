Aizvadītajā diennaktī vairāki cilvēki cietuši, krītot no augstuma, un no kukaiņu dzēlieniem, informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Sarmīte Skujiņa.

Latgalē divus gadus vecs puisītis izkritis pa trešā stāva logu, gūstot vairāku ķermeņa daļu nopietnus ievainojumus, arī galvas traumu, tāpat ir aizdomas par iekšējo orgānu bojājumiem.

Rīgas reģionā 24 gadus vecs vīrietis kritis no laipas no divu metru augstuma, gūstot vairāku ķermeņa daļu ievainojumos, to starp galvas un krūškurvju traumas.

Kurzemē 82 gadus veca sieviete kritusi no šūpolēm un saņēmuši triecienu no šūpoļu dēļa. Viņa guvusi galvas traumas, tāpat ir aizdomas par mugurkaula skriemeļu bojājumiem.

Kurzemē 48 gadus veca sieviete mājās noslīdējusi no siena vezuma un guvusi rokas un galvas traumas. Vidzemē 52 gadus vecs vīrietis, strādājot pie šķūnīša, kritis no divu metru augstuma un guvis krūškurvja un, iespējams, mugurkaula skriemeļu bojājumus.

Rīgas reģionā 45 gadus vecam vīrietim pēc irša dzēliena rokā sākās alerģiska reakcija ar niezi, tūsku un izsitumiem pa visu ķermeni. Kurzemē 82 gadus vecu vīrieti rokā un sejā sadzēla bites, pēc kā sākās stipra alerģiska reakcija ar vemšanu.

Visi cietušie nogādāti slimnīcā.

No aizvadītajā diennaktī NMPD saņemtajiem izsaukumiem kopumā 231 saistīts ar negadījumiem un traumām, informēja Skujiņa.